Memorias: la felicidad de despertarse a celebrar Ángeles Somos

Nunca se me ha dado por averiguar cómo se inició y de dónde sus primeros antecedentes. Decir que viene de España es una generalización que casi no dice nada, ¿De cuál España? ¿De la del norte, de influencia más europea? O ¿De la misteriosa Andalucía, tributaría del mundo árabe y africano? (Le puede interesar: Dos secretos históricos de Cartagena. ¡Conócelos!)

Nadie que no la haya vivido puede imaginarse lo que era aquello: el barrio todo se vestía de fiesta y hasta los más humildes estaban listos para compartir la dicha de los niños.

La que sí tengo fijada en mi memoria es la felicidad que me embargaba al despertar el primero de noviembre. Por varias razones era este un día especial. La primera porque, siendo un día festivo, no había que ir al colegio y se convertía en una anticipación de las maravillosas Fiestas de Noviembre de aquel entonces y de las largas vacaciones de finales de año, que estaban a la vuelta de la esquina.

Y la tercera, porque, una vez regresaba del cementerio, me quitaba la ropa elegante, para convertirme en un ángel recién llegado de los cielos, en medio de esa maravillosa fiesta barrial que era la de Ángeles Somos.

La segunda, porque mi tía Mercedes y mi tía Olga me vestían muy temprano para ir en su compañía al cementerio de Manga a visitar a nuestros muertos. Ocasión que aprovechaban para encontrarse con viejas amigas, a las que no veían sino en momentos como ese.

Si mis recuerdos no me traicionan salí por primera vez a la edad de ocho años, con mi hermano Alcides, que me llevaba tres años y con Davi, al que yo le llevaba uno. El resto de la tropa estaba integrada por otros tres amigos y la única niña, Patricia, que siempre participaba de nuestros juegos.

Desde el día anterior teníamos nuestras pocas herramientas: un palo de caña brava de tres metros de largo y una olla vieja, que nos prestaba Miquelina, nuestra vecina, más buena que el pan. La olla la llevábamos colgando del palo y era el divino recipiente en el que colectaríamos la cosecha del día.