¡Medio siglo! Museo de los Grammy celebra los 50 años del hiphop

Desde un volante de las fiestas setenteras en las que se originó el hiphop, hasta un ensayo de política de un Tupac Shakur adolescente, la exposición interactiva de ‘Hip-Hop America: The Mixtape Exhibit’, en el Museo de los Grammy en Los Ángeles, hace un viaje por los 50 años del “dinámico” género.

“Es una exposición que habla del pasado, del presente y del futuro del hiphip”, aseguró a EFE Felicia Angeja Viator, DJ, autora del libro ‘To Live and Defy In LA: How Gangsta Rap Changed America’ y también comisaría de la exhibición.

De entre los artefactos expuestos destacan el icónico saco de piel color rojo de The Notorious B.I.G y el traje blanco de Tupac Shakur, dos polémicas figuras del rap de los noventa cuyas muertes trágicas marcaron la cumbre de la rivalidad musical entre costas. Lea aquí: ¡Qué bonito! Regresa el Festival de Teatro Inclusivo de Cartagena

“Al principio ellos eran amigos, tuvieron un periodo absurdo de enemistad y estoy seguro de que si vivieran lo hubieran superado y hubieran vuelto a ser amigos”, dijo Bradley.

La muestra la completan mapas interactivos que sitúan la escena del hiphop a lo largo de Estados Unidos, entrevistas con músicos como MC Lyte o Cordae sobre su proceso creativo, e incluso una tornamesa que invita a los asistentes a probar el trabajo de un DJ.

Las mujeres artistas forman parte esencial de la exposición y algunos de los nombres que destacan son el de Beyoncé, Lauryn Hill, Queen Latifah, así como The Conscious Daughters, Kamaiyah o Saweetie.

“Como DJ para mí era importante mostrar cómo las mujeres han estado presentes en todo este tiempo y que no se trata solo de productoras o artistas aisladas”, comentó Viator. Lea aquí: Imperdible: la agenda del Festival Internacional de Guitarra en Cartagena

Además de ‘Hip-Hop America: The Mixtape Exhibit’, el Museo de los Grammy también tiene vigente una exposición dedicada a la icónica cantante colombiana Shakira.