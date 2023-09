Medellín se despide del maestro Fernando Botero: estos son los detalles

El cuerpo del maestro Fernando Botero llegó a su natal Antioquia el lunes a las 9:30 de la noche en un avión particular, un Grand Caravan Cessna, que aterrizó en el Cacom 5, en la Base Militar de Rionegro.

“El día de hoy vengo en nombre de los niños y niñas de Medellín, que de una u otra manera amamos al arte. Venimos para despedir a nuestro gran maestro Fernando Botero quien ha formado en nuestros corazones esta pasión con su apoyo y vocación hacia el Museo de Antioquia. He venido al museo desde que tengo 5 años y aquí he aprendido a apreciar el mundo desde las imágenes y a contar historias con ellas. A ser más creativo y curioso, a observar con atención para conectar mis ideas con las que encuentro afuera. Me ha ayudado a poder comunicar lo que pienso y siento, cada vez que entro al museo descubro algo nuevo, nuevos colores y nuevos detalles”, expresó el joven artista.