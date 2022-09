Matilde Lina, así era de joven el amor platónico de Leandro Díaz

A pesar de su ceguera, el compositor Leandro Díaz sabía perfectamente que se había fijado en una mujer hermosa quien en poco tiempo se convertiría en su amor platónico y, principalmente, en protagonista de uno de sus éxitos vallenatos más aclamados. Lea aquí: 5 datos que no sabías de Leandro Díaz, a propósito de su bionovela .

En una entrevista que le hicieron a Matilde Lina en los últimos años, confesó lo que, para ella, enamoró a Leandro Díaz: “No sé, de pronto la amabilidad, mi tono de voz. Él estaba enamorado de mí, porque en una parranda que estaba él echó un verso y yo estaba con mi marido y él lloró y yo pensé: no vuelvo más donde esté Leandro parrandeando”, dijo al periódico El Pilón.

También contó que siempre tuvo claro que a Leandro nunca lo quiso como hombre, pese a saber lo enamorado que él estaba de ella. Dojo, además que le parecía un buen compositor y que lo recuerda como “el hombre que hizo la canción más bonita” y por eso lo apreciaba.

“Yo tenía mis hijos y yo no iba a dejar mis hijos por él, él no iba a dejar a sus mujeres por mí. Pero él me decía: vamos a ser felices Matilde, vamos a vivir juntos”, finalizó.