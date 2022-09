¡Más cerca de lo esperado! Netflix anuncia la fecha de estreno de Élite 6

La quinta temporada dejó un buen sabor de bocas, a pesar de que la serie ya no cuenta con el reparto de las primeras temporadas, sin embargo, algunos fans se preocupan porque para la sexta temporada ya no quedará ningún personaje del cast principal.

Batalla legal de Johnny Depp vs Amber Heart llega a HBO

En el evento virtual los fans recibieron avances de sus series favoritas, entre las cuales se conocieron el pasado sábado 24 de septiembre, anuncios como “You temporada 4”, “Emily in Paris temporada 3”, y otras producciones de la plataforma.

Finalmente, a las 8:00 am las páginas oficiales de la serie hicieron publico el tan esperado video, a través del cual revelaron la fecha de lanzamiento de esta sexta temporada.

La irónica descripción en Instagram

Ante los comentarios de los críticos que decían que ya no verían la serie porque no tiene el reparto inicial, la página de Instagram de Netflix no lo pensó dos veces para ponerse creativos y a través de su Community Managers, dejar una que otra indirecta muy directa “Vas a volver a verlo, lo sabes #Élite6 llega el 18 de noviembre”.