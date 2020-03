María Cecilia Botero recibirá Premio Víctor Nieto a toda una vida

“Recuerdo que hace 10 años me habían ofrecido este premio y dije no, sentía que me faltaba trayectoria, más experiencia, más vida, ahora sí creo que es el momento”, María Cecilia Botero.

La actriz de cine, televisión y teatro, presentadora, periodista y empresaria María Cecilia Botero Cadavid recibirá el Premio Víctor Nieto a toda una vida en la edición 36 de los Premios India Catalina, que se realizará el sábado 14 de Marzo.

María Ce, como es conocida por los colombianos, debutó como actriz a los 15 años en la película María, así empezaría su recorrido por la industria audiovisual, que hoy la haría merecedora del Premio Víctor Nieto que se entrega en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) a personas que han dedicado su vida a la industria.

“Estoy súper contenta porque son muchos años de entrega y es lindo que te hagan un reconocimiento por ello, aunque recuerdo que hace 10 años me habían ofrecido este premio y dije no, sentía que me faltaba trayectoria, más experiencia, más vida, ahora sí creo que es el momento”, expresó María Cecilia.

Este 2020 cumple 50 años de estar en las artes escénicas, destacándose en el teatro, televisión y cine. Su primer papel en la televisión colombiana fue en 1971 en El fantasma de Canterville aunque también se destacó como Yadira la ardiente en la telenovela Caballo viejo y Sándalo Daza en Música maestro, fue presentadora del Noticiero CM& y presentadora de magacines y talk shows.