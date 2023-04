Manuel Jaimes, detrás de una película

Manuel tiene un grado de la Universidad de Nueva York en Estudios Urbanísticos en City University of New York, ha sido docente en universidades de California, consejero cultural vinculado desde 1987, al Caribbean Cultura Centers African Dispora Institut, en Nueva York, como director de Proyectos Especiales.

En 2008 se le rindió un tributo al músico cubano Chocolate Armenteros. Una de las tareas de Manuel fue digitalizar todos los conciertos y conferencias que estaban grabados en formatos anteriores al disco compacto, y fortalecer el inventario del archivo del centro cultural cuyo énfasis además de estudiar las músicas, religiones y manifestaciones culturales de origen africano, ha sido la interacción con creadores y gestores y la sensibilización de las ciudadanías hacia lo afro no solo en su arte, música, sino también en su pensamiento y en su filosofía de vida. Le puede interesar: El cartagenero que planea recorrer Colombia junto a su perro ‘Pello’

La escena me impactó. Y esa escena me conectó a otro episodio en Cartagena, cuando era un niño en 1972, y Antonio Cervantes ‘Kid Pambelé’ se convirtió en nuestro primer campeón mundial de boxeo. Recuerdo que la primera entrevista que concedió Pambelé después de su triunfo fue en el Hotel San Felipe. Yo vivía en la Calle de la Magdalena, en Getsemaní, y salí a ver y a escuchar a Pambelé en el hotel.

“Al saber que Palenque no tenía luz cuando Pambelé ganó y él prometió que su pueblo tuviera luz, y logró que instalaran las redes eléctricas en su pueblo, pensé en el tipo del parque en Nueva York, y las dos escenas fueron el germen de este guión, en el que un pueblo que no tiene luz eléctrica se ingenia para conseguir un televisor y luego conectarlo para poder ver el combate de una boxeadora”, me cuenta Manuel Jaimes en una intensa y bella conversación de varias horas entre Getsemaní y su apartamento. Le puede interesar: Video: Así celebró Pambelé sus 77 años de vida