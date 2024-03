“Mañana amanece más sabroso”: así reaccioné a un plato con mi nombre

Especial de atún Ricardo Chica. En honor al papa bello del Caribe, Tuna Steak sellado en costra de pimienta negra, semillas de sésamo y teriyaki, sobre timbal de arroz encocao, ensalada de piña y pimientos”. 45 mil pesos. Eso valgo en el repertorio de una carta. “Ya te han pedido y te han comido”, me dijo La Nena Cantillo. “Es más, aquí vino un gringo como cinco o seis días seguidos, a la misma hora y siempre pidió el mismo plato”. Sentenció. Lea: Así puede presentar su propuesta culinaria en el Festival del Dulce

No salí del asombro. Y la Nena seguía: “¿Te gustó?”. Con un movimiento de cabeza le respondí que sí. En verdad, estaba sin palabras desde que me llegó la noticia: “Inventé un plato en tu nombre, ven a probarlo”. Y así quedé porque todo esperaba en esta vida, menos eso. Me llenó de orgullo. Uno de académico y profesor espera ser citado en muchos artículos científicos, porque se asume que ello da reputación de gran sabio, cuando en realidad puede ser una hoguera de vanidades.

Estar citado en una lista de platos y que te pidan, te coman y paguen por ti es otra cosa. Tiene algo de cabaretil. Hay otros nombres, como platos. Muy pocos muertos, la mayoría vivos. Efraín Medina, Pedro Blas, Etelvina, El Jhonky, Mono Escobar, Rómulo Bustos, Cecilia Porras, Teresita Román, Samir Beetar, Gustavo Tatis, Nene del Real, El Joe, Gómez Jattin, Sofro y Cenelia y muchos más.