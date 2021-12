“Mamá, ¿dónde están los juguetes?, mamá, el Niño no los trajo. Mamá, hoy me siento muy triste, mamá, ¿el Niño no me quiere?”, dice una pequeña triste al no ver los juguetes que le pidió al Niño Dios.

“¿Será que no vio tu cartita que pusiste en la noche sobre tus chancletitas? ¿Será que tú hiciste algo malo y el Niñito lo supo? Por eso no los trajo...”, le responde la madre.

Sin duda, el tema plasma en su letra la idea de que la pobreza impidió que hubiesen regalos materiales para la niña, sin embargo, la verdadera razón por la que la niña estaba afectada no era por sus juguetes sino por no poder darle el regalo de Navidad a su mamá.

Raquel del Coromoto Castaños Amundaray, fue la encargada de darle voz a la niña de 6 años que suena en el villancico, compuesto por el venezolano Oswaldo Oropeza,

De acuerdo a la información de El Tiempo, la niña, en ese momento, no quería cantar la canción debido a la triste historia que narraba. Sin embargo, el deseo de complacer a su madre la llevó a hacerlo.

Lo cierto es que el villancico enseña que mientras otros niños soñaban con regalos materiales, como grandes juguetes, ella solo quería un regalo de Navidad: “una varita mágica” con la que pudiera cumplirle todos los sueños a su mamá.

Cabe recordar que el tema fue estrenado en diciembre de 1962 y la canción se ha hecho tan popular, que hoy en día cuando Raquel tiene casi 70 años, la siguen reconociendo como la ‘niña’ de los juguetes que nunca llegaron.