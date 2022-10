Luis Meza: “Lo que callamos los fotógrafos jóvenes de Cartagena”

Para este trabajo, no es necesaria solamente la ayuda del escenario, un buen fotógrafo es indispensable, y La Heroica tiene una gran plaza de profesionales o empíricos que se dedican a ello. Pero no todo es color de rosas en este gremio...

Lo que comenzó como un trabajo del colegio, donde lo mandaron a él y sus compañeros a realizar fotos de unas plantas, marcó un antes y un después en su vida artística. “Tomé las fotos con mi celular y me felicitaron. Me gustó tanto que comencé a buscar por internet. Con el apoyo me mi familia, tuve mi primera cámara y comenzaba a tomarle fotos a todo lo que se me atravesaba, y desarrollé ese ojo fotográfico”.

Yo me las ingeniaba, si no tenía trípode lo armaba con libros y ahí ponía la cámara encima, siempre me inventaba algo”.

Luis Meza.

Por temas de presión social y familiar, tenía pensado estudiar ingeniería o trabajo social, ya que la fotografía no era un tema muy bien visto en su entorno. “El colegio y la gente te limitan mucho al escoger una carrera de artes. Cuando terminé el colegio, sabía que a la gente le parecían bonitas mis fotos, pero cuando yo decía que iba a estudiar eso, comenzaban las malas caras”, contó.

“Eso no va a darte plata”, “Te vas a morir de hambre”, “Del arte no se vive”, “¿Por qué no ejerces mejor una carrera de peso?”, eran algunos de los comentarios que recibió antes de inscribirse en la universidad. Sin embargo, se hizo oídos sordos y él mismo hizo sus trámites para presentarse en el programa de Comunicación Audiovisual de Bellas Artes, universidad de la que actualmente es egresado.

¿Porqué la fotografía es tan importante como las demás carreras? Como seres humanos, desde que existimos tenemos la necesidad de comunicar algo. Hay gente que tiene ideas en su cabeza, pero no tienen las herramientas para contar esas historias o convertirlas en arte. “Yo, como comunicador audiovisual, tengo las herramientas suficientes para dar a conocer un mensaje y ayudarle a las personas a expresar eso que necesitan”, explicó.

El competitivo gremio de la fotografía en Cartagena “Esta es una muy buena plaza para realizar fotografía, pero desafortunadamente hay ciertas tendencias en los filtros, todos quieren usar la misma línea de colores. Uno, como fotógrafo, debe ver el trabajo de la competencia y saber qué cosas nuevas puede hacer para destacarse”. (Le puede interesar: ¿Cómo contar historias de Cartagena a través de la fotografía narrativa?) El realizador audiovisual por naturaleza es competitivo: “Tenemos un ego bastante alto, algunos, al ver que otra persona está haciendo algo mejor, comienzan con los roces”, confesó a El Universal. “Yo me he encontrado en eventos con fotógrafos que no conocía en persona, y los admiraba tanto desde tiempo atrás, y resultan ser tajantes y competitivos. A mí se me han quedado herramientas o baterías, y hay fotógrafos que están para tenderte la mano, sin embargo, hay unos que son todo lo contrario”.

“Tú vas a una boda en el Centro y hay de todo tipo de fotógrafos, desde jóvenes, hasta los más antiguos en el oficio. Su modo de trabajar sigue siendo igual que en su época y no han buscado la forma de actualizar ciertas técnicas. Aunque sean grandes profesionales, es difícil tratarlos, menciona el joven. “Siempre hay una especie de brecha entre los fotógrafos jóvenes y los de antaño. Nos hacen caras, gestos, o nos hacen sentir que no tenemos derecho a compartir espacios con ellos”, contó Luis.

¿Qué diferencia hay entre el trabajo fotográfico tradicional con el de ahora? La calidad de la imagen es diferente, por los equipos. La fotografía de antes era más estática, más posada, respetando estrictamente los encuadres. Nosotros tenemos la ventaja de jugar con la iluminación, con los retoques fotográficos, la profundidad de campo, tenemos una cantidad de planos para proponer cosas diferentes.

Actualmente, estoy trabajando de lleno en la moda editorial, trabajo con la Señorita Bolívar, Cartagena y Buenaventura, además de las candidatas al Reinado de Independencia. Cuando uno conoce diferentes personalidades, fisionomías, ve algo diferente en el físico de cada persona y le dice cómo puede lucir mejor con los atributos que tiene.

No es lo mismo mostrar a una persona alegre en un lugar aburrido, a mostrarla en un lugar colorido, con flores y frutas. Cuando trabajas con personas tienes que saber vender a esa persona, de la fotografía parte la credibilidad que van a tener en ella.





“En un evento toca cumplir un horario extenso, estar de pie esperando que pase algo extraordinario y si se te pasó el momento y no lo capturaste, te metes en un lío. Debes entregarle a tu cliente más de cien fotos (cuando en un foto estudio entregas solamente como 10) y deben ser fotos bien hechas. Además que no controlar cómo vaya a salir la gente, porque difícilmente alguien posa para ti”, explicó Luis Meza. “Si eres principiante, lo primero que debes hacer es estudiarte el evento y saber cuáles serán los momentos importantes y estar preparado para disparar el lente de la cámara. En los eventos te encuentras gente distraída, necesitas tomarles fotos y no te escuchan, o no están de humor, se mueven y queda la foto corrida. Entonces es indispensable la actitud del fotógrafo”.

¿Algo muy random que te haya pasado en una sesión de fotos? Así como hay clientes que la tienen clara, hay gente que tiene pena y nunca en su vida se ha enfrentado a un lente y los reflectores. “Estaba sacando unas fotos para el quince de una niña, y la mamá la tenía súper estresada, parecía más la quinceañera que la propia niña. Recuerdo que la señora hasta le pegó delante de mí, y el estrés se me transmitió y terminé no solo borrando las fotos que habíamos hecho, sino las de otro cliente que había atendido antes que ella”, contó entre risas.