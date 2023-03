Los títeres de Trotasueños van a Festival en México

¡De no creer! La “indiscutible” prueba que hundiría a John Poulos

Soñadores creativos

Desde hace muchos años he visto calcetines que el tiempo ha deshilachado convertidos en la cabeza de un ratón. Hilachas de un trapero en la melena rebelde de un león.

Los titiriteros son los recicladores de un circo invisible que sale muchas veces del desperdicio de la sociedad contemporánea. Eliécer Paternina es el gestor junto a Flor de Liz Agudelo y otros gestores, del Festival de Títeres de Cartagena, cuya primera versión contó con el diseño del afiche realizado por el maestro Enrique Grau.

Ese festival ha logrado convocar titiriteros y dramaturgos de América Latina y presentarlos en Cartagena, en diversos escenarios, instituciones educaticas y culturales de las barriadas cartageneras. Cuando le pregunto a Eliécer Paternina, cuál es el secreto para que el tiempo parezca que no haya pasado, me responde sonriente que el tiempo no parece pasar porque siguen soñando con la misma intensidad de la primera vez en que hicieron el festival y crearon el primer títere con sus propias manos. También lea: La cinta que muestra las injusticias a los pueblos indígenas en EEUU

Cuando Eliécer vino a Cartagena, desde Sincelejo, alcanzó a conocer a Hugo Álvarez, el célebre Tío Conejeo que iba de barrio en barrio presentando títeres en Cartagena. De tanto hacer títeres, él mismo terminó pareciéndose al Tío Conejo. Lo que más sorprende de la tarea de Trotasueños, es la perseverancia con que trabajan en la comunidad.