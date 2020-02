Los misterios del universo en Hay Festival Cartagena

Sensible y lúdico, ha publicado tres novelas en donde los mundos complejos de la ciencia son narrados con sencillez para que todo el mundo pueda comprenderlo. Cuando se refiere a los agujeros negros de Hawking, lleva personajes al agujero negro para que a nadie se le olvide. Colaboró con su maestro Hawking y con su hija Lucy Hawking para escribir una exitosa novela juvenil bestseller que ha sido traducida a 45 idiomas. Garfard nos sorprenderá hoy con una conferencia sobre ‘Los misterios del universo’, a las 7 de la noche en el Centro de Formación de la Cooperación Española.

Christophe Galfard se ríe cuando le pregunto si Dios en verdad no juega a los dados con el universo, como lo decía Einstein, y me responde que hay fenómenos en el cosmos que parecen azares, aunque todo tenga una aparente armonía. Galfard es doctor en Física de la Universidad de Cambridge, y estuvo bajo la tutela de su maestro, el genio de Stephen Hawking. Su libro ‘Para entender a Einstein’ busca enseñar las teorías de la Relatividad, de manera divertida.

Margaret Atwood

Una de las mejores poetas, narradoras y ensayistas canadienses Margaret Atwood (1939), autora de sesenta libros en distintos géneros, contará sus milagros y experiencias creativas en una conversación con el escritor argentino Alberto Manguel, a las 5 de esta tarde en el Centro de Convenciones.

“Comencé mi primer libro de poesía a la edad de cinco años”, dice esta autora ganadora del Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2008, y nominada al Premio Nobel de Literatura.

“Para empezar, hice el libro cortando las páginas de un bloc y cosiéndolas, aunque entonces no lo sabía, a la manera de la encuadernación tradicional en pliegos. Después copié en el libro todos los poemas que conseguí recordar y, como al final quedaron algunas páginas en blanco, añadí algunos míos para completarlo. Este libro se convirtió para mí en objeto artístico plenamente satisfactorio, tanto que sentí que ya no tenía nada que decir en aquella dirección y dejé de escribir poesía durante otros once años”.

En su poemario ‘Historias reales’, publicado en 2010, encuentro versos que me deslumbran: “Te llamaré para que salgas de la tumba en cualquier forma posible”, “Amor, esta es la palabra que usamos para taladrar agujeros”, “Me gustaría ser el aire que vive en ti, solo por un momento. Me gustaría ser tan invisible y tan necesaria”.