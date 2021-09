La saga de acción “The Expendables” regresará con una cuarta entrega en la que Sylvester Stallone y Jason Statham volverán a ponerse al frente del reparto.

La revista The Hollywood Reporter aseguró este lunes que Dolph Lundgren y Randy Couture, que ya aparecieron en las tres primeras películas, también se apuntarán a esta cuarta cinta.

50 Cent, Megan Fox y Tony Jaa serán los principales fichajes del retorno de “The Expendables”.

El realizador Scott Waugh, cuya carrera incluye las películas “Need for Speed” (2014) y “6 Below: Miracle on the Mountain” (2017), se encargará de dirigir “The Expendables 4”.