Los idiomas y especies más representativas de la saga ‘Star Wars’

#MayThe4thBeWithYou ! We've got some of the fun ways you can celebrate Star Wars Day 2023 including watching Young Jedi Adventures and Visions. https://t.co/vW3kEJYxwg pic.twitter.com/YWRn6itU10

Debido a la gran fama que este universo ha ganado con los años, los fanáticos definieron un día de celebración anual para conmemorar esta joya de la ciencia ficción. Se trata del ‘Día de Star Wars’, el cual es celebrado cada 4 de mayo debido al juego de palabras producto de la similitud entre la pronunciación de la fecha en inglés y una de las frases más icónicas de la franquicia.

La frase en cuestión, representativa de esta saga de películas, es la famosa “Que la fuerza te acompañe” (“May the force be with you”). En el idioma inglés, el 4 de mayo se escribe y pronuncia como ‘May, the 4th’ (‘May, the fourth’). Al comparar ambas, resultan similares las formas de pronunciación de la fecha y la frase, dando como resultado el nombre de la festividad en inglés: ‘May the 4th be with you’.

En su mundo cinematográfico y literario, la franquicia de ‘Star Wars’ ha concebido diversos escenarios que recrean planetas y universos complejos llenos de seres interesantes, como robots y cientos de razas alienígenas que, en muchas ocasiones, se comunican en dialectos propios e imposibles de comprender para los humanos. Lea también: Película de Súper Mario Bros superó los 1.000 millones de dólares en recaudo

Por lo anterior, en conmemoración al ‘Día de Star Wars’, y buscando comprender las raíces idiomáticas de las múltiples especies presentadas a lo largo de la saga, lingüistas de ‘Babbel’, la plataforma premium de aprendizaje de idiomas, propusieron una lista con las razas más representativas y dialectos que todo fan de la saga y amante de la ciencia ficción debe conocer:

1) Humanos