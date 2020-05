Lydia Cacho: “¿Los hombres van a cambiar a partir de la pandemia?”

El papel del hombre en la pandemia

“El concepto de la masculinidad es definitivamente creado por el feminismo (...) somos las mujeres las que hemos comenzado desde hace ya cien años a cuestionar lo que significa ser hombre. En pleno siglo XXI la idea de la masculinidad y de la feminidad como una dualidad preexistente se ha transformado radicalmente y desde ahí es que tenemos que hacer periodismo, desde ahí es donde tenemos que hacer las preguntas correctas”, explicó la periodista, al tiempo que cuestionó: “¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser hombre en medio de la pandemia? ¿Es lo mismo que ser una mujer?”.

“Este es un momento en que una gran cantidad de hombres está haciendo ahora labores del hogar que muchos nunca habían hecho (...) La cantidad de tiempo, de presencia física emocional y de reflexión que se lleva a cabo a lo largo de la 12, 10, 8 horas, dependiendo de la jornada diaria del cuidado del hogar, nos están revelando que las cosas, por lo menos si no van a cambiar en largo plazo, están cambiando en este momento en la pandemia, nos está mostrando que los hombres están descubriendo que no fueron educados y que no fueron entrenados para dedicarse a los cuidados. Evidentemente hay excepciones, son muchas pero no son la mayoría. La mayoría de los hombres no sabe qué hacer solos porque han sido educados para estar siempre acompañados”, sostiene.