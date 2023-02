Los ganadores del Premio Nacional de Periodismo, edición 2023

CATEGORÍA TELEVISIÓN

Ganador: Mattos, el preso que pasea. Ricardo Calderón, Jaime Flórez y

Johanna Álvarez, de la Unidad investigativa de Noticias Caracol.

SINOPSIS

La investigación comprobó que el empresario Carlos Mattos, entonces preso en La Picota, se evadía del penal a sus anchas, ilegalmente y con la complicidad de funcionarios del INPEC. El informe demostró que Mattos despachaba desde su oficina en el norte de Bogotá, y allí recibía visitas, entre esas la de uno de los abogados más reconocidos del país. Tras la publicación, el director del INPEC y el director de la cárcel fueron destituidos y Mattos fue reubicado en una cárcel de máxima seguridad.

JUSTIFICACIÓN DEL JURADO: Noticia total. Periodismo que va más allá, denuncia, evidencia, documenta para crear debate y conversación pública. Hay periodismo de paciencia y reportería y seguimiento. Hay evidencias, no hay adjetivos. Hay relato no periodistas exhibiéndose en cámara. Una prueba contundente contra la justicia pa´ ricos y la corrupción como hábito de los poderosos. Y muy bien por Caracol Noticias que le da 26 minutos a un informe, y no se queda en los 50 segundos de siempre. Hay noticia con la reacción del Presidente (obvio como siempre lo de Duque de ordenar y mandar, no pasa nada) y fuentes que comentan la noticia. El periodismo hace lo que debe: investigar, informar y denunciar. Pero no pasa nada con las “exhaustivas investigaciones” que ordenan los gobernantes y la Fiscalía. Buen ejemplo de periodismo de breaking news. El 90% de lo que se hace en el periodismo. El que informa, el que da mala imagen, el que practica la urgencia del reporterismo.