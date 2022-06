Los dos capítulos finales de Stranger Things serán como una película

En su cuarta temporada Stranger Things ha acudido a las nostalgias, al rock de los años ochenta. En su banda sonora la serie –creada por los hermanos Duffer– ha sabido actualizar el sonido de los años anteriores de la caída de la cortina de hierro. Ese ha sido el caso de Running Up That Hill, la canción de Kate Bush que salva a Max –personaje de la ficción televisiva– de las garras de Vecna, el antagonista mítico de Once y sus compañeros adolescentes.

La canción de Kate Bush se convierte en una línea principal narrativa de la serie adolescente de terror y ciencia ficción que ha cautivado a las audiencias de la plataforma de Netflix. La voz de Bush fue descubierta en la década de los setenta por el guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour. La guitarra principal de Comfortably Numb y de Echoes sirvió para que Bush firmara por la casa discográfica EMI. Le puede interesar: ¡Imperdible! Esta es la serie más vista de Netflix en solo una semana

Sobre los dos últimos capítulos que quedan Netflix adelantó que ante la nueva y horripilante amenaza sobrenatural se presenta un misterio truculento y que si Eleven y sus amigos logran resolverlo podrían poner fin a los horrores del Otro Lado.

Cabe recordar que esta historia tendrá un final definitivo en la quinta temporada.