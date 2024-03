Los discursos más emblemáticos de los Premios Óscar

Vegano súper activista, Joaquin aprovechó su triunfo por su papel de ‘Guason’ para generar conciencia sobre varios temas, incluyendo los medioambientales. Lea aquí: ‘20 días en Mariúpol’: el documental ucraniano que hizo historia en los Óscar 2024

“Ahora he sido, he sido un sinvergüenza en mi vida. He sido egoísta. A veces he sido cruel, difícil de trabajar y desagradecido, pero muchos de ustedes en esta sala me han dado una segunda oportunidad. Y creo que es entonces cuando estamos en nuestro mejor momento. Cuando nos apoyamos unos a otros. No cuando nos cancelamos unos a otros por errores del pasado, sino cuando nos ayudamos unos a otros a crecer. Cuando nos educamos unos a otros. Cuando nos guiamos unos a otros hacia la redención. Eso es lo mejor de la humanidad. Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió esta letra y decía: Corre al rescate con amor y la paz te seguirá”. El discurso utiliza una estructura paralela en varias partes, lo que enfatiza ciertas ideas y crea un ritmo cohesivo. Por ejemplo, la repetición de ‘I have been’ seguido de una lista de adjetivos negativos resalta la autorreflexión del hablante sobre su comportamiento pasado.