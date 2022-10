Los códigos secretos para acceder a las categorías ocultas de Netflix

¿Alguna vez ha pensado que no hay nada nuevo que ver en Netflix? La plataforma de streaming cuenta con una gran variedad de contenido que en ocasiones no es aprovechado al cien por ciento por no saber cómo acceder a él, pues la interfaz de la aplicación y la página web suele priorizar la visibilidad de los estrenos más recientes, dejando ‘ocultas’ algunas joyas de las que se ha estado perdiendo. Lea aquí: Polémica tras primer trailer de ‘Velma’: ¿Shaggy es afrodescendiente?

El truco está en mirar el catálogo ingresando ciertos códigos en la URL o directamente en el buscador de la plataforma desde su Smart Tv, smartphone o cualquier otro dispositivo electrónico que tenga acceso a Netflix.

Cada género y subgénero cuenta con su propio código asignado, esto facilita la navegación y hace posible filtrar con mayor detalle lo que se busca.