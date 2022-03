Corría el primer trimestre de 1982 cuando Rafa Manjarrez, en ese entonces un promisorio exponente de la composición vallenata, de apenas 22 años, nacido en La Jagua del Pilar, pujante municipio del departamento de La Guajira, se encontró con una curiosa coincidencia: le entregó su más reciente letra, ‘Bendita duda’, a Adaníes Díaz, quien estaba próximo a grabar con su compañero de fórmula en el acordeón, Héctor Zuleta. Así mismo, de manera simultánea, en Medellín, estaba en plena grabación el cantante Otto Serge, médico de profesión. Lea aquí: La curiosa historia tras el clásico vallenato Momentos de amor

“Como ya tenía noticias de la canción ‘Bendita duda’, Otto Serge me preguntó si daba la autorización para grabarla. Le respondí que la iba a grabar Adaníes Díaz con Héctor Zuleta. La respuesta de Otto fue que tanto él como su acordeonero sabían eso; pero no les importaba. Así las cosas, no vi ningún inconveniente y di vía libre”, precisa Rafa Manjarrez.

Agrega el insigne compositor y abogado, quien a propósito este 24 de marzo llegó a sus 62 años de vida, que la composición de ‘Bendita duda’ la hizo inspirado en una hermosa muchacha que lo tenía “enredao”, porque esa muchacha le daba “banda” y en verdad no sabía si a ella le gustaba él o no.

“No sabía en aquel momento si era que la muchacha me agarraba para darle celos a un tipo o si realmente estaba prendada de mí. Fue así como un día, en ese laberinto de sensaciones y con el tema medio obsesivo, compuse esta canción”, evoca Manjarrez, autor de otras bellas piezas del folclor vallenato como ‘Desenlace’, ‘Señora’, ‘Mi dije de amor’, ‘Benditos versos’ y ‘Simulación’, entre otros. Lea aquí: Abren inscripciones al Festival de la Leyenda Vallenata 2022

Acompañado por el acordeón de Héctor Zuleta, Adaníes Díaz sacó a la luz, en marzo de 1982, hace 40 años, el disco de larga duración ‘Nuevamente Sensacionales’, bajo el sello de Discos Philips, de acuerdo con Wilfrido Rosales, denominado como ‘La Biblia del Vallenato’. Fue el tercer LP de esa dupla de artistas fallecidos en accidentes automovilísticos. Una de las 12 canciones que incluyó el disco fue el paseo ‘Bendita duda’, de Rafa Manjarrez.

Esa pieza también la grabó, en forma simultánea, Otto Serge con el acordeón de Rafael Ricardo. Formó parte del álbum ‘Como nunca’. Se convirtió en un éxito inmediato por la fuerza de su letra y por la cadencia de Otto Serge en la interpretación. Lea aquí: Jorge Oñate: un año sin el ‘Jilguero de América’

Pero la canción ha sido exitosa a lo largo de todos estos años, que Churo Díaz la cantó en el homenaje que le tributó a su padre Adaníes. Rafa Manjarrez también la grabó también con el acordeonista Roland Pinedo. Figuró en el álbum ‘Una especial obra musical’.

En síntesis, Rafa Manjarrez ha tenido dos motivos grandes para celebrar de este 24 de marzo: los 40 años del surgimiento de su bella obra ‘Bendita duda’ y el festejo por su cumpleaños número 62. Elegante y festiva coincidencia.

Rafa, felicitaciones y que las dudas no regresen porque el camino es largo y a lo lejos no se notan las ausencias.