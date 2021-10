El nombre del escritor Abdulrazak Gurnah fue una sorpresa desconocida para los escritores de Colombia y España, quienes no han tenido la oportunidad de leerlo. El novelista africano que reside en el Reino Unido escribe en inglés desde sus 21 años. Solo hay tres obras traducidas al español, pero no se conicen sus novelas en Colombia. El Universal consultó a diversos escritores en Cartagena, Bogotá, Madrid, Italia, entre otros, y el común denominador dijo: “No lo he leído. Hasta hoy conozco su nombre”.

En Cartagena

En Cartagena, en donde se lee y se estudia la literatura africana, gracias a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena y del Instituto Internacional de Estudios del Caribe, el nombre del africano ha sido una sorpresa. Pero una de las razones para que la obra del africano no se conozca en Colombia es que prácticamente no ha sido traducido al español, solo tres de sus obras que tampoco circulan en el país. La editorial que lo ha publicado todo en inglés es Bloomsbury.

Epílogo

Con su mansedumbre y su agudeza sensible de hombre que ha conocido las tormentas del refugiado, Abdulrazak Gurnah resultó ser una sorpresa para Internet. El no ser conocido en habla castellana no significa de ninguna manera que su obra no sea merecedora del inmenso honor que recibe luego de una sostenida batalla con las palabras, desde que era un muchacho que nostalgiaba sus días en la isla de Zanzíbar donde transcurrieron sus primeros años.

Al ver sus primeras imágenes a la salida de su casa en Canterbury, este jueves 7 de octubre, luce una camisa gris de mangas largas, pantalones negros, zapatos bien lustrados, está bien encajado, y en la puerta de su casa esplenden unos tiestos de flores amarillas y púrpuras.