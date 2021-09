En la página de Marvel Studios ya hacen el conteo regresivo: faltan 71 días para estrenar su nueva serie Hawkeye (a 13 de septiembre) y como el tiempo corre, si usted probablemente lee esta nota en otra fecha, los días serán menos. (Lea aquí: [Video] “Spiderman No Way Home”: no se pierda el trailer oficial)

Por eso es mejor que tenga claro que será el 24 de noviembre de 2021 el día en que se estrene este nuevo serial que hace parte de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), esa en la que se combinan películas y series y que ya ha tenido a las series WandaVision, Falcon y el Soldado del invierno, Loki, la animada What if...? y las películas Black Widow y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.