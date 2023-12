¡Llegó la hora! Se acaba The Crown: esto dicen sus protagonistas

La última escena que grabaron fue la del matrimonio de Carlos y Camila y hasta ahí llegará The Crown, hasta el año 2005. La serie no ahondará en la muerte de la reina Isabel II. Lea: Revelaron las primeras imágenes de la última temporada de ‘The Crown’

El director Peter Morgan le contó a Variety que fue justo, tras la muerte de la reina, cuando comenzaban a grabar la sexta y última temporada que hubo un giro. Morgan casi había terminado de escribir la sexta temporada cuando murió la reina Isabel y esa muerte requirió que cambiara el final del programa. “Todos hemos pasado por la experiencia del funeral”, le dijo a la revista norteamericana. “Entonces, debido a eso, tuve que intentar encontrar una manera en que el episodio final abordara la muerte del personaje, aunque ella aún no hubiera muerto”. Lea: Al estilo de ‘The Crown’, llega la vida de John F. Kennedy a Netflix

Para Morgan que The Crown termine en 2005 es lo más adecuado. “Fue el límite para mantenerlo histórico, no periodístico”, le dijo a Variety. También era para él una cuestión de dignidad, terminar la serie casi 20 años antes de la actualidad. Por eso no incluirá los vigentes escándalos de Harry ni la coronación de Carlos como rey.