Juan Pablo Rosso, codirector de la producción.

“Es una serie atrevida, irreverente y divertida que busca evocar recuerdos de nuestra niñez y situarlos en un contexto adulto con temáticas contemporáneas como el acoso y la discriminación. Desde que comenzamos a planearlo decidimos no escatimar esfuerzos ni recursos para crear un producto de factura internacional, con un equipo de talentos del más alto nivel que creyó en esta locura de hacer un falso reality con artistas del renacimiento representados por títeres. Es, sin duda, algo nunca antes visto en nuestras pantallas”, aseguró Juan Pablo Rosso, codirector de la producción.

La Lucha de los Mockarts narra los conflictos y las intrigas que surgen cuando Leonardo da Vinci, Caravaggio, Sofonisba Anguissola, Miguel Ángel, Artemisia Gentileschi y Donatello son reclutados por un jurado de mecenas para competir en un reality show al interior del “Palazzo Studio”, donde el estilo renacentista se mezcla con elementos actuales como el uso de celulares, tabletas y redes sociales. Esta competencia se verá afectada por Maquiavelo, quien a través de trampas y obstáculos intentará adueñarse del concurso. En medio de situaciones hilarantes sus egos, visiones del arte y personalidades entrarán en conflicto poniendo a prueba, no sólo su talento artístico, sino también su resistencia sicológica y emocional. Lea aquí: Netflix: estos son algunos de los estrenos más esperados en mayo

La Lucha de los Mockarts es protagonizada por Iván Marín (¿Por qué Carajos?; Lego Batman la película), Christian Tappan (El Robo del Siglo; Primate), “La Gorda” Fabiola Posada (Si saben cómo me pongo, ¿pa’ qué me invitan?; Sábados Felices), Jorge Herrera (Las Villamizar; Yo soy Betty, la fea), Biassini Segura (Chichipatos; Dedicada a mi ex), Carlos Hurtado (MasterChef Celebrity; El jefe) y Mónica Pardo (Pa’ Quererte; La Ronca de Oro), entre otros talentos colombianos.

“Desde que el proyecto llegó a mis manos me pareció fascinante dar vida y construir el personaje a partir de mi voz y lo que visualmente me ofrecía el títere a través de sus movimientos. Es un reto volver a darle a los títeres la importancia que tuvieron en televisión durante décadas entreteniendo a tantas generaciones; la idea de unos artistas renacentistas en el marco de un reality para adultos lo hace novedoso, especial y divertido. Ser parte de esta serie es también una forma de rendir un homenaje a mi padre quien fue director de ‘Plaza Sésamo’ y ‘Opa Popa Dupa’ hace algunos años”, aseguró Christian Tappan. Le puede interesar: ¿No puede ir al museo? Vea más de 100 obras de Botero gratis y online

Por su parte Iván Marín afirmó que “es una historia divertida, con humor negro e inteligente. Para mí fue maravilloso interpretar a un villano que, siendo un títere, se da el lujo de usar a los demás como sus marionetas”.

Los seis capítulos de La Lucha de los Mockarts podrán ser disfrutados por los colombianos, en estrenos semanales, a través de los canales de televisión pública en las siguientes fechas y horarios:

- Canal Capital: estreno 2 de mayo, 7:00 pm.

- Teleislas: estreno 2 de mayo, 8:30 pm.

- Canal Trece: estreno 3 de mayo, 9:00 pm.

- Teleantioquia: estreno 5 de mayo, 5:00 pm.

- Telecafé: estreno 6 de mayo, 9:30 pm.

- Canal TRO: estreno 7 de mayo, 6:00 pm.

- Telecaribe: estreno 7 de mayo, 9:30 pm.

- Telepacífico: estreno 8 de mayo, 9:30 pm.