“Liquidar Saludcoop y condenar a Palacino fue un falso positivo”: Donadío

El veterano periodista Alberto Donadío (Cúcuta, 1953) es uno de los pioneros del periodismo investigativo en Colombia. Autor de libros sobre los asesinatos de Guillermo Cano, Rodrigo Lara Bonilla, Alfonso Reyes Echandía, investigaciones sobre casos de corrupción política, estafas financieras en el sector público y privado. Entre sus obras están: El Cartel de Interbolsa: crónica de una estafa financiera, Miguel Lleras Pizarro: una vida en contravía, Nobelbrecht: Santos y los sobornos de Odebrecht, Historia secreta de un espía ruso en Bogotá, y en coautoría con Silvia Galvis, publicó Los Nazis en Colombia. En abril de 2023 publicó el libro Palacino es inocente: Las acusaciones falsas contra el expresidente de Saludcoop, publicada por Sílaba Editores, un libro polémico de 162 páginas resuelto en quince capítulos, cuatro anexos y un epílogo, que abre un debate a fondo sobre el periodismo colombiano. Lea también: Carlos Montaner, una voz en la lucha por la libertad deja un gran legado En una de estas páginas el periodista se pregunta: “¿Qué hizo Carlos Palacino para pasar de héroe a villano? Nada. La pregunta era pura especulación para crear sospechas. Ni en su momento ni en el decenio largo sucesivo se puede afirmar que Palacino hizo algo indebido o criminal”. Y más adelante aclara: “Palacino fue víctima de acusaciones falsas de un montaje organizado y prohijado desde la Casa de Nariño por el presidente Santos”. Ante estas revelaciones que provocan controversia, dialogamos con Alberto Donadío. ¿Cuál fue el primer indicio que usted detectó para ir tras la denuncia sobre Carlos Palacino y llegar a la conclusión de que eran falsas acusaciones? No había pruebas. Daniel Coronell habló de un club de golf de Saludcoop pero no presentó pruebas. No es cierto que se usaron dineros de la salud en Villa Valeria. Ninguna autoridad acusó a Palacino por eso, solo Coronell. Cuando le pedí pruebas a Coronell contestó que las columnas se defienden solas. Eso no es cierto, el periodista siempre tiene que suministrar las pruebas de las acusaciones y él lleva más de diez años repitiendo esa mentira y no ha mostrado un cheque, un giro, una prueba contable de la salida de dineros de Saludcoop para financiar un campo de golf y hotel en Restrepo (Meta), que se construyó con un crédito del Banco de Bogotá. Ese fue un proyecto inmobiliario particular de Palacino y otros socios. El Banco de Bogotá no hubiera financiado la obra si sospechaba que recibía plata de la salud. Todo lo de Saludcoop es un falso positivo, un rollo inventado como dijo el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo.

¿Cuánto tiempo duró el rastreo de informaciones, y confrontación de las fuentes, y cuándo decidió escribir el libro? Empecé en el 2015 creyendo que sí hubo un desfalco. Eso decía la prensa. Leí centenares de páginas de documentos oficiales y vi que todo era falso. Por eso decidí denunciar la mentira que Coronell y la contralora Sandra Morelli le contaron al país. La arbitrariedad de Sandra Morelli es evidente. En 2003 como directora jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros le dio el visto bueno a la venta de la EPS Cafesalud (que era de la Federación) a Saludcoop pero diez años después, como contralora, no solo no se declaró impedida, sino que consideró que el negocio se hizo desviando dineros de la salud. Una vergüenza. Había ánimo premeditado de condenar a Palacino y a Saludcoop. Cuéntenos, ¿usted conversó con Palacino?, ¿qué fue lo más contundente de este encuentro? Conversé con Palacino a partir de octubre de 2022 cuando ya había hecho la investigación. Lo más contundente fue comprobar que una persona falsamente presentada como delincuente es realmente un gran ejecutivo y un gran organizador que creó de la nada la empresa que más empleos generaba en Colombia (34.000). Saludcoop era la mayor EPS del país, llegó a valer 300 millones de dólares. Destruyeron una empresa eficiente, una entidad modelo. Este fue un ataque contra la libertad de empresa, contra la iniciativa privada y contra el sector cooperativo, pues Saludcoop fue fundada por cooperativas. En Saludcoop no hubo corrupción. La corrupción fue inventar falsos actos de corrupción en Saludcoop, labor que estuvo a cargo de Coronell, Sandra Morelli y otras autoridades.

Al hacer la contra denuncia defendiendo a Palacino, ¿usted entrevistó a Daniel Coronell, el denunciante? En marzo de 2022 le envié a Coronell un cuestionario pidiéndole pruebas de varias acusaciones que hizo en sus columnas. Solo me contestó esto: “Las columnas deben defenderse por sí solas.” Es decir, no tiene pruebas. Si tuviera pruebas de que se usaron dineros de la salud para el campo de golf, ¿por qué no las publica? Él tiene tres plataformas periodísticas, La W, Los Danieles y la revista Cambio. Lo que le faltan son pruebas. Coronell acusó a Palacino de comprar propiedades en el exterior con dineros de la salud. Si fuera cierto la obligación del periodista es dar las direcciones de esas propiedades, identificarlas. No lo hace porque es falso. Si los medios de comunicación no investigaron la raíz de las denuncias que condenaron a Palacino y replicaron una voz autorizada y de gran credibilidad como la de Coronell, ¿cuál es la lección ética que nos deja este caso en el periodismo contemporáneo y en la justicia colombiana? Esta es una página negra de la prensa colombiana. Todos los medios le creyeron a Contraloría, Fiscalía y Procuraduría y a Coronell, olvidando que en Colombia una forma de corrupción es inventar falsos actos de corrupción. Nadie cuestionó los fallos. El gobierno intervino Saludcoop por 8.000 cheques girados que no se habían entregado a los beneficiarios. La prensa no investigó. Saludcoop giraba 350.000 cheques mensuales, o sea, 11.000 cheques diarios y más de cuatro millones de cheques al año. No los giraba Palacino sino una firma externa contratada para eso, que cometió un error con 8.000 cheques sin que la plata se perdiera, pues luego sí fueron entregados a los beneficiarios. Los 8.000 cheques fueron una tormenta en un vaso de agua. Fue un montaje que se hizo para justificar la destrucción de Saludcoop.