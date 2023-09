Lina Botero: “Mi papá dio su último suspiro y se fue en paz”

Lina Botero Zea, su hija, estuvo muy cerca del maestro Fernando Botero en los últimos años, lo que le permitió, entre otras cosas, explorar el largo recorrido de quien fue uno de los máximos artistas del arte universal. Lea: ¡Luto nacional! Falleció el maestro Fernando Botero

Esto la llevó a realizar ‘Botero: una mirada a la vida y obra del maestro’, un documental que se estrenó en los festivales cinematográficos del mundo y las salas de cine en 2019 en la cual se mostró su faceta más íntima, desde la pintura, la escultura, así como el Botero filántropo y el artista colombiano más grande de todos los tiempos.

“Empezó a raíz de la exposición de las obras de Fernando Botero en China en 2015. Invitamos, entre otras personas, al canadiense Don Millar, en una exposición itinerante en distintas partes del país que terminó en Hong Kong”, comentó Lina Botero a Colprensa en el estreno del documental en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias de 2019.

“Don Millar —agregó Lina— quedó tan impactado con la acogida de las obras de mi padre en una cultura tan diferente a la nuestra, que al mes nos reunimos en México para decirnos que quería hacer el documental, haciéndolo de la mano de la familia, porque era la única forma que él sentía que podía captar la esencia de creación”.

“Aceptamos inmediatamente, no sólo por conocer su talento, también porque nos parecía que más allá de la cantidad de documentos audiovisuales que se han realizado sobre mi padre, siempre se quedaban cortos o no son de fácil acceso al público. Así, era importante recuperar todos esos archivos e incorporarlos”, añadió.

Una celebración del legado del maestro, ícono de la plástica latinoamericana que superó los 70 años de carrera artística. Un relato a través de más de 300 de sus obras.

Un trabajo de más de dos años en nueve ciudades del mundo, que tiene como epicentro la bodega en Nueva York que Fernando Botero no había abierto en los últimos 40 años donde se encontraron con un tesoro, obras de la etapa artística temprana de Fernando Botero, muchas de ellas, nunca antes vistas por nadie, sólo por el artista.

“Muchas cosas me sorprendieron de lo que encontramos allí, pero me llamaban mucho la atención las notas de pie de página que son extraordinarias, donde se ve la lucha del artista, su frustración, sus convicciones y todo lo que estaba sucediendo con él en ese momento”, continuó su hija.

Esto lo hizo junto a su hermano Juan Carlos, quien ha escrito sobre la obra de Fernando Botero.

"Juan Carlos y yo abrimos esa bodega para volver a descubrir piezas, o que no conocíamos o no recordábamos, como uno de los más bellos cuadros de Pedrito, los que mi padre creó y que fue el último cuadro que él hizo teniendo a mi hermano Pedro en vida. Por razones emocionales él no había querido abrir esa bodega y lo hicimos nosotros".