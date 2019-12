Libro de Gustavo Tatis, nominado al Premio de Biblioteca Narrativa Colombiana 2019

El libro ‘La flor amarilla del prestidigitador’, del periodista y escritor Gustavo Tatis Guerra, acaba de ser nominado al IV Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana (PBNC) 2019. Este galardón, entregado por EAFIT, Caracol Televisión y Grupo Familia, “como una forma de promocionar la lectura de obras de alta calidad artística en el país, reconoce al mejor libro de narrativa del país”, explican los organizadores. Junto a ‘La flor amarilla del prestidigitador’, entre más de 100 libros, han preseleccionado a diez obras, de las cuales quedarán tres finalistas, y entre ellas saldrá la ganadora.

La obra del maestro Tatis Guerra, de Editorial Navona, es un libro de crónicas donde narra su amistad y cercanía con el Nobel Gabriel García Márquez, a quien conoció en los años 80, en Arjona, Bolívar. “Es un retrato de un García Márquez cotidiano, no tan conocido, no pretende ser una biografía, yo considero que es un libro de crónicas, son 17 crónicas, de las cuales una se publicó en El Universal, de esa entrevista derivan otras 16 crónicas que no pretenden ser académicas sino humanas”, describió el autor en marzo pasado, previo a la presentación del libro en Casa de Las Américas, en España. Es el primer libro de Tatis en publicarse en Europa y ha tenido una buena acogida. “Yo lo sentí muy cercano, hubo una empatía con él y sentí que fue muy deferente conmigo. Fui muy cuidadoso de no romper el embrujo de esa cercanía, sobre todo porque él era muy cuidadoso de su privacidad”, describe Tatis sobre su relación con García Márquez, que dio pie a esta obra, cuyo prólogo es escrito por Dasso Saldívar, biógrafo oficial del Nobel de Literatura. “Es para mí un honor que el libro haya sido preseleccionado. No es común que en los concursos escojan para premiar a mejor narrativa a un libro de crónicas, por eso estoy doblemente feliz, por el hecho de que siendo crónica que no es ficción esté entre los preseleccionados. De verdad que es un doble honor haber sido escogido por un jurado prestigioso y que sea con un género como la crónica. Además para mí es todo un honor el hecho de estar seleccionado al lado de grandes escritores, a los que admiro”, destacó Tatis.