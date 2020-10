Jorge Carrión fue uno de los invitados a la Semana de la Cultura Digital que organizó Biblored, con el propósito de reflexionar sobre la nueva normalidad y el futuro de las bibliotecas públicas, con sus retos y oportunidades.

Doctor en humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Carrión imparte cursos de periodismo desde hace más de 15 años, además de compartir su opinión en medios como The New York Times. Ha publicado cinco libros de no ficción, escribe guion de cómic y es curador de exposiciones.

Escritor polifacético y crítico cultural, Jorge Carrión afirmó que echa de menos ‘lo clásico’, como lo expresó e uno de sus textos más conocidos, ‘Contra Amazon’, ensayo que defiende la supervivencia de las librerías. Pero esto no aparta su interés sobre ‘lo viral’ y las reflexiones que puedan hacerse sobre la cultura contemporánea y la viralidad digital.