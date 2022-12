Las 6 peores películas del 2022 que no pegaron en las plataformas

Por eso hoy te traemos una lista de las películas que no ranquearon como hubiesen deseado en las diferentes plataformas de streaming, pese a tener un buen reparto de actores, pero que desafortunadamente cayeron en la categoría de los peores filmes del 2022.

Es común que en este diciembre se invite a la audiencia a recorrer el balance de las películas más taquilleras del año, pero también de aquellas que no alcanzaron el nivel esperado o que no generaron la expectativa suficiente. Le puede interesar: De Netflix: estos son algunos de los estrenos que se esperan para el 2023

A pesar de contar con grandes figuras de la actuación, la película ‘La cabeza de la araña’ no convenció, especialmente el rol de villano de Chris Hemsworth.

Para encasillar las siguientes películas se tuvo en cuenta los aspectos técnicos, la verosimilitud de las historias y las expectativas generadas en el proceso de promoción que finalmente no se cumplieron. Además, se analizó la interpretación de algunos actores que, pese a tener gran reconocimiento y han sido premiados por la academia, no alcanzaron el nivel que se esperaba en cada uno de sus roles en estas películas.

Según la audiencia, la película suele ser aburrida por momentos y no sorprendió.

Los esposos conforman una familia al tener una bebé llamada Sophie y la hija de Robert llamada Morgan, puesto todos deciden dejar la gran ciudad para irse a vivir a un pueblo donde las cosas se salen de control, pues aparece una bruja malvada, interpretada por la excelente actriz Maya Rudolph. Además, existe un vínculo entre la madrastra e hijastra que no termina de definirse.

Un filme original de Netflix del director Joseph Kosinski, recordado por uno de los mejores filmes del año ‘Top Gun: Maverick’, pero que en este, ‘La cabeza de la araña’, no convenció. Es protagonizado por Chris Hemsworth, interpretando al personaje de Steve Abnesti quien dirige una prisión de máxima seguridad, que le permite a los prisioneros cambiar su situación de reclusos con la condición de someterse a un experimento: les aplican una droga que les hace experimentar alucinaciones mezcladas con el amor y el dolor.

No cabe duda de que las primeras entregas de las sagas de Jurassic han sido un completo éxito, pero el regreso del trío de actores que habían estado en el estreno original de 1993 no convenció. Laura Dern, Sam Neil y Jeff Goldblung regresan en sus papeles pero luego de muchos años están distanciados por lo que muchos lo catalogan como un regreso sin gloria. Según las críticas, justamente ese reencuentro no generó nostalgia ni melancolía. Además, los dinosaurios quedan enmarcados con un mensaje de cuidar el planeta, opacando el verdadero rol de estos animales desterrados que en el pasado tuvieron tanto éxito con sus películas.