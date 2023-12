¡Larga vida a Ente Caribe Festival! Un festival de Cartagena de Indias

Al día siguiente estuvimos en Pontezuela en el Athanor de El Colegio del Cuerpo que, quienes fueron ese día, o hayan ido antes, saben que el solo hecho de visitar ese espacio es ya una experiencia única. Allí, como introducción, disfrutamos dos fragmentos de obras de la Compañía profesional Cuerpo de Indias. Uno, hace parte de un espectáculo dedicado a Kazuo Ono y Leonard Cohen y el otro de la pieza Fuegos, inspirada en el libro homónimo de Marguerite Yourcenar, con una interpretación muy dinámica de una pulla vallenata acompañada con textos de Justine del Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell. Los he visto ya muchas veces y no me canso de repetirlos.

Después, se presentó Sofía Monsalve con un sketch de teatro muy interesante, pero un poco largo y repetitivo. Además, sentí que por momentos no lograba transmitir las emociones que pretendía. Me parece que le falta algo de carisma, aunque cuenta con la calidad escénica necesaria y se le nota la buena formación teatral, pues fue alumna del mundialmente reconocido, Odin teatret de Dinamarca. A continuación, asistimos a una pieza corta, fascinante. La maestra de maestras del Odin Teatret, Iben Nagel, nos ofreció Corales de la memoria, un solo en tres actos de una versión de Edipo Rey, muy bien concebida. Es una mujer mayor con una vasta experiencia como artista, quien nos asombró y deleitó con su plasticidad, la fuerza de su voz y el histrionismo que despliega. Hace el papel de Edipo, de Yocasta y del fantasma de Edipo. La acompañaban un violín y textos de una versión muy resumida y bien escogida de la conocida tragedia.

Me pareció un homenaje bastante soso y repetitivo; creo que entendí lo que trataron de evocar y soy consciente de la calidad actoral de los intérpretes, pero el libreto me pareció un poco flojo... trataron de ser graciosos, sin lograrlo... en fin, solo sé que nada sé. De pronto es una obra de culto... y eso contribuyó a que no me conectara y no sintiera las emociones que se querían trasmitir.

Al día siguiente, asistimos a Las bromas de Dios que me dejó anegada en lágrimas, por la calidad de la danza, por lo que logran los bailarines en escena, por los textos que acompañan y por la música elegida. Pero, por encima de todo, por constatar que lo logrado por El Colegio del Cuerpo, supera todas las expectativas, pues el Director de la obra, Eduard Martínez (Eduar Mar), es uno de sus egresados. Se formó allí como artista desde los 11 años. Eduard, no solo vino al mundo con un cuerpo excepcionalmente dotado para la danza, sino que contó con la suerte de tener maestros dedicados que le trasmitieron todo su saber y como le escribí a él, me emocionó verlo, tan dueño de sí mismo, tan apropiado de su papel de coreógrafo y como siempre, bailando con ese lirismo tan suyo que paraliza el corazón.

A continuación asistimos a Los desvelos de Yerma del Teatro Urgente de España. Era el resultado de un taller de tan solo 5 días con estudiantes de teatro locales, con poca trayectoria y varios muy principiantes.