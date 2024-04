‘La SiempreViva’: 30 años del estreno de un icono del teatro colombiano

Gracias a Umaña se da uno de los momentos más conmovedores en la creación de ‘La Siempreviva’, el encuentro de Torres con la familia Guarín, cuyo testimonio sobre la desaparición de Cristina del Pilar Guarín Cortés, hija de Doña Elsa y Don José Guarín, una de las víctimas del Palacio de Justicia, tocó profundamente al director y permitió nutrir la historia de la protagonista de la obra que Torres había creado: Julieta Marín.

“No me propuse contar la vida de Cristina, pues ya había escrito la obra prácticamente. Tenía, eso sí, algunos vacíos dramatúrgicos, entre ellos a Julieta Marín: un personaje de ficción que trabajaba en el Palacio de Justicia, en la cafetería. Entonces, apareció la presencia maravillosa de Eduardo Umaña Mendoza. Gracias a él fui a visitar a la familia Guarín, hablé con Doña Elsa y con Don José, los padres. Ellos me llevaron al cuarto de Cristina y me dejaron ver desde afuera cómo lo dejó ella ese día de noviembre”, cuenta Torres. Así, Cristina del Pilar se metió en la piel de Julieta.