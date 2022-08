La saga de acción ‘Depredador’ llega a Star+

Dan Trachtenberg, director de la película.

En ‘Depredador: la presa’ se aprovechó al máximo la imponente geografía de Calgary. La película no solo se rodó íntegramente en exteriores, sino que además se usó solamente luz natural. “Creo que todos los lugares del mundo tienen su propia cualidad lumínica, y la de Calgary es fenomenal. No hay muchas partes del mundo que tengan una geografía tan especial y una cualidad lumínica que es también extraordinaria. Filmar en Calgary nos brindó no solamente impresionantes paisajes sino un atardecer muy largo y especial. Pudimos filmar gran parte de la película en lo que parece el amanecer o el atardecer. Incluso cuando hay pleno sol, la luz es diferente a la de cualquier otra parte del mundo”, comentó el director. Le puede interesar: “The Sandman” llega a Netflix con la historia de Morfeo, dios del sueño

El día anterior al comienzo de la filmación, el director Dan Trachtenberg y la productora Jhane Myers, junto con los integrantes del elenco Amber Midthunder, Dakota Beavers, Stormee Kipp y Stefany Mathias, participaron en una ceremonia privada en la Nación Stoney Nakoda, con líderes indígenas que dieron su bendición y su permiso para filmar en su tierra ancestral. En el ritual, el equipo presentó un testimonio de reconocimiento territorial y de respeto por el área en donde se iba a realizar el rodaje.