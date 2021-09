“Cartagena me ha hecho volver a sonreír y a soñar después de un año muy duro”, dice Luciana Bianchi. La reconocida chef italobrasileña estuvo en nuestra ciudad y no podría sentirse más agradecida: “La hospitalidad de esta ciudad es única y agradezco mucho a todos por tanto cariño. Volver después de años y encontrar a un joven de talento como Jaime Rodríguez, a quien conocí cuando era invisible al mundo y se ha tornado hoy en uno de los mayores chefs de Latinoamérica, ¡fue un momento inolvidable y emocionante! ¡Gracias, Cartagena, por tanto!”.

1. A Luciana, no a la chef, ¿cuál es el plato que más te gusta comer?

-MUYU es un proyecto piloto de la Galapagos Foundation, una fundación que creamos en 2017 con el objetivo de poner una identidad galapagueña en el plato y de crear al mismo tiempo un movimiento de conservación de las islas a través de la formación gastronómica ecosostenible de jóvenes y mujeres. Somos un restaurante que trata la escasez como valor agregado y el zero waste y la economía circular están en nuestro ADN.

Más que todo, intentamos ser MUYU (semilla) y creemos que la educación es la semilla más poderosa que hay como herramienta de conservación”,

Luciana Bianchi.

10. ¿En qué cambió la gastronomía después de la pandemia? -Pienso que aprendimos a valorar mucho más lo que tenemos. Y la felicidad de volver a restaurantes y de compartir la mesa con amigos es superlativa. La gastronomía ahora celebra la vida y la resiliencia de los que logran reabrir sus puertas con una fuerza creativa ¡y con una pasión mucho más intensa!

Luciana Bianchi tiene experiencia en Ciencias Moleculares y ha trabajado en restaurantes con estrellas Michelin. Ha cocinado para celebridades, ha entrevistado a muchos de los chefs internacionales de renombre y ha publicado trabajos en 26 países. Es miembro del Guild of Food Writers UK, colaboradora del sitio web de The World’s 50 Best Restaurants y escritora de la guía italiana de comida internacional, Identità Golose. También es Profesora Asociada en la Universidad de Ciencias Gastronómicas (UNISG) en Pollenzo, Italia y en el Basque Culinary Center en San Sebastián, País Vasco,