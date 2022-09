La primera cantante de champeta regresa con Chupa mi chocolate

Betilsa Barrios, cantante de champeta.

La canción se llama ‘Chupa mi chocolate’, inspirada en un piropo que le hicieron cuando salía del supermercado comiéndose una chocolatina. “Al salir un muchacho me dijo: quisiera ser esa chocolatina pa’ que me chupes, me devores, y yo dije, ¡waw! Me quedó sonando y de ahí nace la canción de mi autoría”, dijo Betilsa.