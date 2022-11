La perturbadora confesión de la actriz de ‘Merlina’, ¿es igual de rara?

Me encantan las cosas que son un poco desagradables, cosas que cuando miras más de cerca, realmente no son tan bonitas”.

Jenna Ortega, actriz.

Por otro lado, esta no es la primera producción sombría en la que participa, de hecho, en una entrevista con ‘The Face’ admitió que tiene cierta fascinación con los papeles con tintes oscuros.

Como ‘You’, el éxito de la misma plataforma, en la que le dio vida a Ellie Alves, la pequeña vecina del psicópata Joe Goldberg.

“Siento que es algo que siempre ha sido atractivo para mí desde que era más joven, algo que siempre me gustó. Es lo que me parece correcto y tienden a ser los guiones que me gustan”, dijo la actriz.

Y añadió: “Me encantan las cosas que son un poco desagradables, cosas que cuando miras más de cerca, realmente no son tan bonitas. Me encantan las cosas que son perturbadoras”.