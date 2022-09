La película de Winnie The Pooh que promete arruinar la infancia de muchos

El tierno osito que marcó la infancia de muchos, ahora regresa a la pantalla grande con una faceta imposible de creer. El trailer de la nueva película de Winnie The Pooh recién se estrenó, y está siendo tema de debate en las redes sociales.

Según la reseña revelada por los creadores, esta historia se titula “Winnie the Pooh: Blood and Honey”, en español “Winnie the Pooh: sangre y miel”, y cuenta lo que ocurre con los personajes de ‘Winnie the Pooh’ y ‘Piglet’, al ser abandonados por sus dueños en la etapa universitaria, convirtiéndose en asesinos sangrientos y villanos de tiempo completo.