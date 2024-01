La nueva serie de Nicole Kidman podría ser censurada; aquí le contamos

Las autoridades hongkonesas han negado haber vetado la serie -que retrata el Movimiento de los Paraguas en favor de la democracia, en el que la ciudad se vio sacudida por multitudinarias protestas en 2014- alegando que el público local no puede acceder a la misma debido a las restricciones de la plataforma que la emite. Lea aquí: Nicole Kidman, en Australia con permisos especiales en la pandemia

A pesar de su estreno “mundial” el viernes 26 de enero, el público local no pudo acceder a los dos primeros episodios, pero sí a través de una red privada virtual (VPN), servicios de pago para conectarse a servidores extranjeros y así poder acceder a páginas web censuradas en un territorio.

La Oficina de Cultura, Deportes y Turismo informó de que la Oficina de Servicios Cinematográficos de Hong Kong proporcionó asistencia para el rodaje en exteriores de la producción, que duró más de un año y contó con un equipo de más de 200 personas.

Su rodaje provocó una gran indignación en la ciudad, en agosto de 2021, cuando se permitió a la coproductora Kidman saltarse la cuarentena obligatoria que se imponía a los recién llegados como parte de los esfuerzos para controlar la pandemia.

En aquel momento, el gobierno argumentó que se le había concedido permiso para llevar a cabo "un trabajo profesional específico que contribuiría al funcionamiento y al crecimiento de la economía hongkonesa".

No obstante, tras su lanzamiento, la parlamentaria Doreen Kong señaló que, a pesar de que el rodaje de la serie no infringió ninguna ley, sí puso al gobierno local en una posición incómoda, “porque dicha exención no condujo a un resultado que exhibiera a la ciudad bajo una perspectiva del todo positiva”, según el rotativo South China Morning Post.

En relación a la controversia sobre la disponibilidad de la serie en el territorio semiautónomo, el legislador Dominic Lee sostuvo que la decisión fue tomada por la plataforma emisora, la estadounidense Amazon.