La identidad caribeña de Cartagena hecha canciones de rap, por el L’Xuasma

A través de distintos ritmos tradicionales del Caribe como el bullerengue, la champeta y el reggae, su propuesta musical no es necesariamente una nueva forma de rap, sino una manera más cartagenera de verlo, escucharlo y sentirlo.

L’Xuasma tuvo la fortuna de tener cerca amigos y ambientes, -como el Centro Cultural de Las Palmeras-, no segados por el sonido de los ritmos tradicionales y empoderados por movimientos culturales que llevan más de dos décadas intentando posicionarse en Cartagena, como el hip hop.

Cartagena de Indias es una ciudad donde es difícil encontrarte a ti mismo, si tus gustos son ajenos a los que por naturaleza predominan. Hablando de música: salsa, reguetón, vallenato, champeta. Si no sabes buscar, es muy fácil ser absorbido por lo establecido, que, aunque es nuestro, no es lo único.

Oriundo del barrio El Porvenir, el rap llegó a L’Xuasma por coincidencia. Desde los ocho años, mientras jugaba fútbol, veía cómo sus amigos y compañeros de la escuela ‘Cartagena Real Stars’ despertaban el interés por fuera del lugar donde practicaba. Esperando su turno, no fue hasta los 15 años que, tras romper la lejanía con el rap, disolvió sus lazos con el deporte y abrazó el arte.

El rap es más que un género musical, es el pilar de uno de los movimientos culturales más grandes e importantes del planeta: el hip hop, un conjunto de disciplinas que es, entre muchas cosas, parte de los Juegos Olímpicos a través del breaking -o break dance-, un estilo de baile que L’Xuasma aprendió antes de ser un rapero.

Para Jeisson Gómez, su manager, director creativo, “el fuerte de L’Xuasma es el Caribe”. No hay son que no sepa, ni ritmo que no le guste, más aún, cuando tiene que ver con África, pues en las Antillas y en su tierra natal, donde ‘el continente madre’ hizo honor a su nombre, con sus distintos géneros musicales como el soukous, influenció ritmos que van desde el son cubano, el bolero y el chachachá hasta la champeta criolla. Lo que llaman ritmos afrocaribeños.