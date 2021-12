“Juancho Polo era bastante mayor que yo, tenía como 50 años, más o menos, y tomaba mucho ron. En otras palabras no me gustó para nada”.

Emilia Ferreira.

Continuó con la narración. “La segunda vez que llegó al puesto me le escondí y le pedí a otra de las muchachas que lo atendiera, pero él insistió que fuera porque me estaba haciendo una canción. Así fue, no más llegué comenzó a tocar su acordeón y a cantar, hasta me dijo que yo para él era Emilita”.

La mejor canción

Emilia recalcó que nunca le dio pie a Juancho Polo para lograr su cometido y en varias oportunidades se portó indiferente. Ante el desplante hecho por la agraciada morena Juancho Polo, desistió de sus planes de conquista, pero Emilita quedó premiada con esa gran obra musical.

Cuando ‘Lucero espiritual’ tomó vuelo y se escuchaba por todas partes, incluso en el Festival de la Leyenda Vallenata, donde en la final del año 1991 la ejecutó el acordeonero Juancho Rois, la inspiradora dimensionó el detalle que le hizo el juglar, a quien nunca le dio las gracias.

Al preguntarle en esa oportunidad sobre la razón de su actitud esquiva, quizás porque la había tratado de gorda. “Tiene figura de un globo”, declaró. “Porque no era el hombre para mí y en ese momento no quería compromisos. La canción me gustó y la versión que me llamaba la atención es la de Diomedes Díaz con Juancho Rois. Puedo decir que Juancho Polo era buen músico, y en poco tiempo compuso esa canción delante de mí”.