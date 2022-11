La historia del Blas de Lezo de las Fiestas: perdió una pierna en la vida real

Porque el sentido de las Fiestas se ha rescatado, ahora es el momento de preservarlas”.

Armando Morales, actor festivo de las Fiestas de Independencia de Cartagena.

“Esto viene conmigo desde la barriga, yo crecí escuchando ‘Pie Peluo’ y ‘El Culebrero’”, dice Armando con su típico acento costeño, mientras mueve los hombros y se balancea de atrás hacia adelante. Lea también: Tres años después, el Bando volvió en todo su esplendor Delante del bifé de su casa, Cho Morales exhibe los cuatro congos de Oro que, por su personificación del almirante español —quien en 1741 defendió a Cartagena del ataque inglés, le ha otorgado el Carnaval de Barranquilla, así como otros reconocimientos en honor al folclor y su corona del Rey Momo, la cual lucirá con orgullo este año para desfilar en el Cabildo de Getsemaní. Pero Armando Morales Aguirre, no siempre ha sido Blas de Lezo. Fiel apasionado por sus fiestas, como él mismo dice, no había noviembre que no buscara de qué disfrazarse para bailarse todos los gozones y el desaparecido ‘Patial de Manga’, barrio donde nació y aún vive la mayoría de su familia.

“Cuando era pequeño le robaba el carbón a una señora que vendía fritos por la casa, lo picaba y me tiznaba todito y salía a pedir plata al son de negro, también me disfracé de mujer embarazada, de viejito y de Shakira”, y es que si de disfraces se trata, Armando siempre ha sido todo un personaje. Le puede interesar: Fotos: así lucen las reinas en el Desfile de la Independencia A sí mismo, ‘el niño’, como lo llaman sus familiares, recuerda con alegría los inicios del recorrido del Desfile de Independencia, al que sigue llamando “El Bando”.

Morales fue elegido Gran Lancero de la Independencia en el año 2015, junto a Emilia Amor.

“Recuerdo que de pequeño mis padres me llevaban a verlo, cuando el bando salía de la entrada de Bocagrande, llegaba hasta la India Catalina, daba la vuelta y regresaba, entonces yo me ponía a llorar y mi papá me preguntaba, ajá ¿y tú por qué lloras si la Fiesta está empezando?, y yo le respondía, no ves que ahora tengo que esperar un año para volver a ver el bando”, cuenta riendo y recalcando una vez más cuánto ama sus festividades novembrinas. Siga leyendo: ¡Se lo gozaron! Niños en Simón Bolívar participaron de un bandito No todo es color de rosa Detrás de este gran personaje, que representa el amor y compromiso que une a todos los actores festivos de la ciudad, que por años han trabajado por el rescate de nuestras tradiciones, hay una gran historia de vida. Sin dejar de lado el buen humor que lo caracteriza, Armando ha convertido en toda una anécdota el difícil momento que atravesó cuando, a causa de un accidente, perdió su pierna izquierda. Y es que este hecho, que para cualquier persona podría significar un cambio radical en la vida, para él se convirtió en una preocupación bastante inusual.

“Cuando tuve el accidente, era extraño, pero en verdad lo que más me preocupaba era que las Fiestas se habían acabado para mí, que ya no iba a encontrar disfraces. Me preocupaba más no poderme disfrazar que el mismo hecho de no tener una pierna”, dice con un poco de picardía. Fue así, como, después de años buscando atuendos que se acomodaran a su nueva condición, porque hasta acostado y metido en un cajón, cargado por amigos, vecinos y familiares, siguió festejando el bando.

Armando recuerda que un día, pasando por el Castillo San Felipe, se fijó por primera vez en la estatua de Blas de Lezo. “El man me habló: ‘Ey, oyee’, y de inmediato me dije a mí mismo: ese es, ese es el tipo que yo voy a caracterizar, nos hace falta la misma pierna y somos igual de altos”, dice celebrando su ocurrencia. Entonces le pidió a un amigo cercano (Pepé), quien era carpintero, que le hiciera la pata de palo, artículo insignia de su atuendo y que ha ido puliendo con el pasar del tiempo, así como su vestimenta, la cual diseña él mismo.