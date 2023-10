La historia de por qué a Diomedes le gustaba la más fea

En La Junta no pude encontrarlo. Un niño me señaló su vivienda, pero no estaba. Así que, resignado, continué por la casa de la ‘ventana marroncita’, en la que Patricia Acosta, la única mujer con la que el cantante contrajo matrimonio, es la anfitriona de un museo que se roba la atención de los fanáticos que peregrinan por el pueblo.

Allí la sorpresa. El guía de la casa museo es nada más y nada menos que Luis Alfredo Sierra. No lo sabía, pero tampoco me pareció raro. Quién mejor para contar las historias que perduran en cada lugar de Carrizal. La pobreza vergonzante pone la salud mental en juego, pero hay una luz

La historia ocurrió en una finca del asesinado empresario Felipe Eljach, que había contratado a la agrupación de Diomedes Díaz y luego le había preparado una fiesta privada.

“Nos fuimos para la finca y lo que había era puro macho cuando llegamos.”, empezó contando con gracia.

“Y yo le dije: compadre, yo no veo niñas aquí, yo veo es puro macho. Diomedes, como él era así, apenas se bajó gritó: compadre, Felipe. Mi compadre Luis Alfredo está preocupado porque no ve niñas. Y me dice Felipe: No se preocupe, Sierra, que ahorita llega la buseta”, sostuvo con un acento que despertó la risa de todos los presentes.

“Diomedes tenía a dos viejos de San Juan del Cesar. Esos viejos eran unos ancianos que no podían con ‘el cabo de la pala’, pero Diomedes era feliz con ellos porque cuando estaba aburrido se iban a echarle cuentos. Eso lo ponían a reír y lo desestresaban... Estábamos sentados esperando la buseta. La casa estaba como a kilómetro y pico de la carretera nacional. Y en eso grita uno: ¡Allá viene la buseta!”.

Contrario a lo que esperábamos quienes escuchábamos la historia, Diomedes no pareció prestarle atención al vehículo que traía mujeres para la fiesta.

“Diomedes no tuvo nada que ver con la buseta. Me dice: compadre, ¡mire a los viejos, mire a los viejos! Bueno, llega la buseta, empezaron a bajarse las hembras. Y en eso se baja una mujer enchollá. Y digo yo: Joda, mirá eso ve, esa es la mía. La mujer se bajó y se recostó en una mesa de mármol y yo de más liso me le fui y le metí la mano por el brazo. Ella reaccionó y exclamó, usted quién es. Y le digo: el segundo de Diomedes Díaz. Eso fue como si la hubiera rezao, de una vez se me tiró encima. Me la llevé para la mesa”.

“Estando allá sentados veo una mujer muy fea que se está bajando. Alguien comentó: uy, qué mujer tan fea. Y yo lo único que dije fue: ahh, esa quizás es la dueña del rebaño, la jefa”.

“Yo me fui con mi mujer y regresé al cabo del rato. Nos sentamos con Sandro y le pregunto por mi compadre Diomedes, y me dice que él se fue con una mujer”.

“Y cuando lo veo es que viene con la mujer fea. Oiga, yo casi me muero. Le pregunto a Sandro: ¿mi compadre Diomedes qué mujer cogió?, me dice, esa que está ahí, Lucho”.

“Ay, no, pero tanta mujer bonita que hay aquí y va a coger esa. Él llegó y me la sentó ahí cerquita y cerquita era más fea”, apuntó con un gesto cruel, pero que despertó de nuevo las risas. Diomedes Díaz, el Cacique del metaverso

“Yo dije, yo le pregunto a Diomedes por qué la eligió a ella, yo no me quedo con esto. Y Sandro y que no vayas a decir nada, nos vas a hacer pasar pena. Cada vez que le iba a hablar, Sandro me pisaba, no vayas a decir nada. En esas se para la mujer y dice que va para el baño. Yo dije, este es el tiro. Apenas la mujer iba lejitos le dije, compadre, hágame el favor de decirme cómo coge usted esa mujer tan ‘refea’, mire cómo sobraron aquellas bellezas que hay allá y usted coge esa mujer tan ‘refea’”, aunque cada vez la historia se hacía más cruel, el público parecía más encantado por el relato.

“Y me dice Diomedes: Porque esas (las feas) son las sanas, a esas no las voltea a ver nadie. A la de usted quién sabe cuántos le cayeron primero”, finalizó con tono burlesco mientras los seguidores de El Cacique celebraban una más de sus ocurrencias. Luis Alfredo Sierra huyó entre los turistas que gozaban por conocer una historia inédita de Diomedes Díaz.