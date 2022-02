‘Benedetta’ es interpretada por Virginie Efira, quien participó en el filme ‘Elle’.

La historia que llega al cine, es una adaptación de la novela ‘Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy (Studies in the History of Sexuality)’, escrita por la historiadora y académica de Estados Unidos, Judith C. Brown., quien se basó en una extensa investigación para narrar desde la literatura, la vida de la monja mística Benedetta Carlini en torno a la sexualidad en un convento y la homosexualidad.

AL CINE

El filme se desarrolla en Italia, siglo XVII. Carlini llega al convento de Pescia, en la Toscana, y asegura ser capaz de hacer milagros desde que era joven. Con los años llegó al grado de abadesa debido a los recurrentes estigmas que aparecieron en su cuerpo, conocidas como marcas sobrenaturales que se asemejan a las heridas ocasionadas en Jesucristo durante su crucifixión. En el convento, Benedetta entabla un romance con la novicia Bartolomea.