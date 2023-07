La Garita: ¿Qué hay detrás del libro de Martha Amor sobre Cartagena?

Martha Amor abrió el sendero para construir sus propias historias de ficción. Lo inició con su primer libro de cuentos Todos tienen el mismo nombre, y lo reafirma en su segundo libro La Garita, que reúne columnas de opinión sobre Cartagena de Indias. Lea: Nuevas obras literarias del Caribe: ‘Todos tienen el mismo nombre’ y ‘La Garita’

El título bien podría ser el de una novela: La Garita es un refugio de vigilancia sobre las murallas de la ciudad, en el pasado fue celda y depósito de pólvora. Sobre sus piedras se moldeó un sueño de independencia.

Desde sus agujeros de piedra puede verse el mar. Martha ha escrito para radio, prensa y televisión, el periodismo ha sido su vocación, pero sabe que lo suyo es esencialmente escribir. La ficción está esperándola desde el comienzo, con la misma pasión con que interpreta las más crudas realidades como periodista.

¿Cómo fue el impulso de escribir un libro de cuentos y luego publicar un libro de periodismo?

La inquietud por leer se dio desde muy niña. Tenía en casa a dos grandes lectores que fueron ejemplo para tomar esa ruta, crecí con lecturas de cuentos cada noche. Recuerdo leer enciclopedias infantiles enteras, no sé cuánto por interés genuino o para recibir el reconocimiento de mis padres, pero lo cierto es que las leía y les daba cuenta de mis lecturas. Sí había algo de gusto por descubrir el mundo a partir de la lectura. En esos tiempos en los que yo era niña, los ochentas, había algunas limitaciones para acceder al conocimiento fácilmente, no era como ahora, que se consigue información a solo un clic. Entonces los libros siempre fueron una buena ruta para llegar al conocimiento o al descubrimiento de nuevos mundos, de nuevos universos de otros pensadores. Los cuentos infantiles, fábulas y poemas estuvieron en mi vida desde muy pequeña. Me interesé por la poesía, me gustaba declamar, he tenido una vena histriónica, la poesía es una forma de pensamiento abstracta y concreta a la vez, es una combinación de razón y pasión, y además es breve. Quien lee poesía desarrolla capacidades de comprensión, empatía, creatividad, abstracción de la realidad y de las emociones, es un ejercicio valioso si se quiere luego escribir. Se puede decir que desde muy temprana edad se inició la inquietud. Luego vino el plan lector del colegio que nos acercó a las grandes obras de la literatura universal que te marcan de manera más profunda. Lea: La denuncia de abuso que llevó a Gina Parody a escribir su nuevo libro

Quiroga, un cuentista embrujador

“Un primer escritor de cuentos que no olvido jamás y del que además, más adelante hice una producción audiovisual con uno de sus cuentos, fue el uruguayo Horacio Quiroga. En aquel libro, El hombre muerto, en el que estaba un cuento con el mismo nombre y otros que tenían en la muerte un tema recurrente, que para entonces, también era una de mis obsesiones, encontré una cantidad de elementos que me marcaron, el primero es que se podía escribir corto, muy corto, y es algo que creo es una característica muy particular de mis escritos, lo otro, la crudeza, la tragedia.

Mis primeros cuentos, no publicados aún, giraban en torno a estos elementos. En ese libro de Quiroga había cuentos cortísimos, después del cuento homónimo de esa antología, el siguiente título era “El hijo” y cada uno que seguía tenía su componente siniestro, recuerdo uno más largo, “El almohadón de plumas”, que fue el que hice referencia de haber producido un dramatizado en la universidad con varios compañeros de curso, Mariam Hadra, Alejandro Buchheim, Ana Lucía Mercado, Vanessa Ghisays, Milena Roa, y unos seis compañeros más, fueron cómplices y productores de este cortometraje de 15 minutos, que fue merecedor de una nominación a los premios César a la producción audiovisual universitaria, en el año 2001”.