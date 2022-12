La fecha de la Navidad... ¿celebración pagana?

La Iglesia no celebra una fecha, pues no se trata de un cumpleaños ni de algo parecido, sino que celebra un acontecimiento: que Cristo, el Hijo del Dios vivo, se hizo hombre, encarnándose y naciendo del seno virginal de María, para gestar la redención del género humano, ese es el acontecimiento que celebramos, más allá de la fecha exacta en que dicho hecho histórico haya tenido lugar, digo que, teniendo ello en claro, hago esta nota por aquello de las leyendas negras que se tejen por estos días, en el mundo anticatólico, que ataca la Navidad, repitiendo que esta es supuestamente una celebración pagana. Lea aquí: Bruselas tiene el mejor pesebre y la Policía Metropolitana lo premia

La versión tal vez más seria de las tantas y tantas leyendas que se han creado, por demás contradictorias entre sí, es la que reza que la Navidad habría tenido su origen en la celebración al Sol Invictus, que el Emperador Aureliano, en el año 274, habría ordenado celebrar el 25 de diciembre como fiesta principal en el Imperio Romano. Así pues, según esta versión la fecha del nacimiento de Jesús se habría tomado de esta celebración pagana.

Tomo como referencia no a un pseudohistoriador, sino a un historiador prominente, pero más allá de eso, un historiador dedicado al estudio de este tema en particular, me refiero al Dr. William J. Tighe, profesor asociado de historia en el Muhlenber College en Allentown, Pennsylvania, quien ahondando en una investigación sobre la fecha de la Navidad, y el verdadero origen de la celebración, presenta su trabajo titulado “Calculating Chrismas”, donde llega a la siguiente conclusión: “... es más interesante saber que la elección del 25 de diciembre fue el resultado de los intentos de los primeros cristianos para saber cuál fue la fecha de nacimiento de Jesús, fundamentado en cálculos calendáricos que no tuvieron nada que ver con festivales paganos. En lugar de esto, fue el festival pagano del «Nacimiento del Sol Invicto», instituido por el Emperador romano Lucio Domicio Aureliano, el 25 de diciembre de 274 AD, el que intentó crear una alternativa pagana a la fecha que ya tenía mucho significado para los cristianos romanos. Así, el «origen pagano de la Navidad» es un mito sin sustancia histórica”. Hasta aquí, la cita del Dr. Tighe. Lea también: ¿Por qué los peces beben en el río? Datos curiosos de la Navidad