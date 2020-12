Este 25 de diciembre se estrenará en las salas de cine del país, ‘El Baño’, la nueva película de Harold Trompetero, una comedia sobre la cuarentena, grabada por completo con los celulares de los actores y desde sus casas, ante la imposibilidad de salir.

Una historia en la que participan actores de la talla de Marcela Carvajal, Aida Morales, Franco Bolívar, Carlos Hurtado, Norma Nivia, Biassini Segura, Ana María Arango, Julio Cesar Herrera, Cristina Pimiento, Diego Camargo, Tavo Bernate, Tatan Mejía, Maleja Restrepo, Víctor Tarazona y Fabián Copete.

En medio del confinamiento generado por la pandemia, quienes viven en grupos familiares o en compañía, la convivencia comenzó a ser una bomba de tiempo donde no existe un espacio para tomar aire y librarse de las presiones de la vida y las relaciones con los otros.

Así, Trompetero, vio que ´El Baño’ se convirtió en el único lugar donde hay de libertad individual para desahogarse, para soñar, para llorar, para guardar secretos e intimidades de la vida que se llevaba en los tiempos anteriores al confinamiento.

Así, esta es una película en el que se cuentan las vivencias paralelas que viven varios miembros de una serie de amigos y amigas que tienen en común que fueron compañeros de universidad hace 15 años y ahora tienen que pasar 24 horas al día en sus casas mientras trabajan y conviven con sus seres queridos.

Esta película se realizó 100% desde las casas de los actores en los meses de abril y mayo del presente año, en pleno confinamiento por la cuarentena.

DIRECCIÓN AL TELÉFONO

Todo tipo de recursos fueron válidos para que Harold Trompetero pudiera realizar esta película, siendo uno de los más prolíficos cineastas colombianos, reconocido por haber dirigido más de 21 largometrajes, siendo uno de los realizadores más taquilleros del país.

“Cuando estábamos escribiendo el guión me encontré con una frase de Darwin que decía que en la evolución de las especies no sobrevivía ni el más inteligente, ni el más fuerte, sino el que mejor se adaptaba a las circunstancias”, comentó el director.

La forma diferente en que se llevó a cabo el proyecto ha llamado la atención de los medios nacionales e internacionales, periódicos como The New York Times y The Telegraph han dedicado varias columnas a reconocer este esfuerzo del director colombiano, permitiendo así que la cultura colombiana llegue a lectores en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, India, Israel y Reino Unido, por citar algunos países.

La cinta fue grabada a distancia; los actores fueron dirigidos a través de video llamadas, es decir, es una producción concebida a partir de lo digital: Las cámaras son las de los celulares de los actores, el set será su propia casa, así como su vestuario y su maquillaje, mientras que sus familias participaron como extras en la producción, o bien como asistentes de producción. La productora les envío un kit básico de luces y trípodes para optimizar los resultados.

“Esta película es una carcajada, un grito de libertad y humor frente a toda esta tragedia que nos trajo la pandemia del Covid-19, una invitación a reírnos de esta situación tan absurda a la que nos hemos visto obligados a vivir todos durante este 2020, también es un canto a la vida por parte de un equipo artístico y técnico que no se doblegó frente a las circunstancias más adversas y quienes logramos hacer una película muy divertida con los estándares más altos de calidad sin salir de nuestros lugares de refugio durante cuarentena”, finalizó el director.