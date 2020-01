La carrera por el Oscar está en su recta final

Cuando el director británico Sam Mendes ganó el premio Globo de Oro a comienzos del año, como el Mejor director por su cinta 1917, en la misma transmisión de los galardones se sorprendieron. No estaba ni en las apuestas ni mucho menos en los pronósticos ganarle a nombres tan populares y queridos como los de Martin Scorsese y Quentin Tarantino. Y así pasó cuando su película le ganó a El Irlandés, a Historia de un matrimonio o a Los dos Papas.

La cinta bélica ha conseguido brillar no solo en los Globo, también en los que se acaban de entregar como los del Sindicato de directores y productores (ver recuadro), lo que la hace una firme aspirante a los premios de la Academia, “no dudaría que gane”, cuenta el comentarista de la transmisión para América Latina, Rafa Sarmiento.

Premios fijos y los que faltan

A 12 días para los Oscar hay nombres tan fijos en los actores que es difícil presagiar que Joaquin Phoenix, Renée Zelleger, Laura Dern y Brad Pitt no vayan a ganar. En la categoría de dirección, el premio que acaba de ganar Sam Mendes, dado por sus pares, le da media estatuilla del Oscar. La categoría más compleja es la de Mejor película, las apuestas dan como ganadora a 1917 con una corta diferencia con Parásito.

Aquí un pequeño recuento de los premios, previos a lo de la Academia, que se han entregado y que predicen bastante lo que será la ceremonia del domingo 9 de febrero.

HAN GANADO LOS MISMOS ACTORES

Joaquin Phoenix y Renée Zellweger como mejores actores y Brad Pitt (foto) y Laura Dern en la categoría de reparto han ganado todo: Los Globo de Oro, los Critic’s Choice y la semana pasada los premios del Sindicato de Actores. “Son los fijos ganadores de los Oscar”, cuenta el comentarista Rafa Sarmiento quien añade que fue un año con actuaciones de primera categoría.

EN PELÍCULA HAY MÁS DIVISIONES

A la hora de escoger la mejor película los ganadores han sido variados y por eso se hace más incierto predecirlo en los Oscar. En los Globo de Oro y los galardones del Sindicato de productores ganó 1917; en los de la crítica, Once Upon a time... in Hollywood y en los SAG Awards ganó Parasite.

ANTONIO BANDERAS Y SU PRIMER GOYA

El actor español consiguió el pasado sábado el premio Goya (lo mejor del cine de España) por su papel en Dolor y Gloria. Curiosamente nunca había recibido este galardón en competencia, solo un honorífico años atrás. A pesar de esta estatuilla, Banderas sabe que sus posibilidades en el Oscar son nulas con Joaquín Phoenix que por Joker lo ha ganado todo: “Le estoy pagando a Batman a ver si se carga al Joker” (si lo saca del camino), dijo en tono de broma.