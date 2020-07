‘La Caída’, nueva obra de Ruby Rumié

El talento de la artista Rubie Rumié no deja de causar sorpresa y emoción. Galardonada con una Beca The Rockefeller Foundation Bellagio Center (2016) y ganadora del Premio Women Together de la ONU (2017), entre otros muchos reconocimientos por su labor artística y cultural, ahora trabaja en ‘La Caída’. Es un nuevo proyecto concebido por la cartagenera un año antes de que empezara la pandemia por el COVID- 19. Fue algo que surgió así de imprevisto, en un momento inesperado, como lo es el arte mismo, cuando caminaba por las calles del barrio Getsemaní del Centro Histórico de Cartagena y presenció la muerte de una paloma. Un hecho que la hizo detenerse a pensar en la humanidad, en nuestros afanes, en la indiferencia. “La artista reconocía los síntomas de una sociedad cansada, volcada a perseguir el poder, con un afán de producción, consumo y competencia desmedida”, detalla NH Galería, que nos comparte una reseña sobre este trabajo. Aquella idea de Rumié cobra mayor relevancia hoy, en el contexto que atraviesa el mundo, un mundo confinado como nunca antes lo habíamos visto, un mundo distanciado pero unido a la vez por esa misma humanidad. “Ahora, en medio de la crisis mundial, La Caída se inscribe en este contexto, en donde la vida acelerada que llevábamos se detiene de manera abrupta, y nos enfrenta a una situación de total incertidumbre”, detalla Rumié. “Las inquietudes que motivan este proyecto surgieron tras el encuentro inesperado con una paloma después de ser golpeada por el vidrio de un carro; la vi caer ante la indiferencia de otros transeúntes, como si su muerte no fuera real”, narra sobre aquel suceso, génesis de este proyecto. “En ese momento sentí la urgencia de llevarla a mi taller para dibujarla, hasta que su cuerpo que empezaba a descomponerse me lo permitiera. Aquel encuentro me despertó la necesidad de solidarizarme con la paloma fallecida. Sobrecogida con lo sucedido me pregunté ¿cómo transformar la indiferencia en un gesto simbólico de amor?”, añade Rumié.