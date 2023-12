La Academia de Hollywood reveló los semifinalistas para los Premios Oscar

Entre las producciones más nominadas se encuentra la película que fue la sensación en 2023: Barbie, con cinco nominaciones en la lista. Le siguen Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, y Society of the Snow, de JA Bayona, con cuatro menciones en la lista. Lea: Premios Óscar 2024: ceremonia cambia de horario

Otras películas también se destacaron en la preselección como Oppenheimer, The Color Purple, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Poor Things, Napoleón y American Symphony, con tres nominaciones cada una.

La fase crucial de la votación para determinar las nominaciones arrancará el miércoles 11 de enero y concluirá el martes 16 de enero de 2024. Las esperadas nominaciones oficiales se darán a conocer el 23 de enero de 2024. Le puede interesar: El emotivo homenaje a Diomedes Díaz que preparó uno de sus hijos

La culminación de los premios se vivirá el 10 de marzo de 2024, cuando el Dolby Theatre de Ovation Hollywood se ilumine con la celebración de la 96ª edición de los Óscar. La ceremonia será transmitida en vivo y llegará a más de 200 territorios en todo el mundo, reconociendo a lo mejor del cine mundial.