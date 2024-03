La 96ª ceremonia de los Premios Óscars ha comenzado: minuto a minuto

Este domingo 10 de marzo marca una de las noches más destacadas para la industria cinematográfica a nivel mundial: la ceremonia de los Premios Óscar, en su edición número 96. La gala se llevará a cabo en el Teatro Dolby en Ovation Hollywood, Los Ángeles, Estados Unidos, el mismo escenario que ha sido el hogar de los premios desde 2001. Lea también: ¿Cuáles son las 11 nominaciones que tiene ‘Pobres criaturas’ en los Oscar? Este evento genera enormes expectativas entre los aficionados al cine, ya que bajo la conducción del comediante Jimmy Kimmel, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reconocerá a los mejores directores, actores, guionistas, técnicos, bandas sonoras y películas, entre otros aspectos destacados de la industria del cine.

6:15 Cinco minutos después del inicio de la ceremonia, la manifestación pro-Palestina a las afueras de la alfombra roja impide el ingreso de algunas celebridades. Varios carritos de golf trasladaron a los actores e invitados desde las vallas de seguridad hasta el inicio de la alfombra roja.

6:21 Anuncian a la ganadora a la categoría “​mejor actriz de reparto”, donde compitieron: Emily Blunt, por Oppenheimer Da’Vine Joy Randolph, por Los que se quedan Danielle Brooks, por El color púrpura Jodie Foster, por Nyad America Ferrera, por Barbie

El premio se lo llevó la talentosa Da’Vine Joy Randolph - “The Holdovers”.

6:37 Anuncian al ganador a la categoría “mejor corto animado”, donde compitieron: Letter to a Pig Ninety-Five Senses Our Uniform Pachyderme War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

El premio se lo llevó “War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko” (ElectroLeague) / Dave Mullins y Brad Booker

6:40 Anuncian al ganador a la categoría “mejor película de animación”, donde compitieron: El chico y la garza Elemental Nimona Robot Dreams Spider-Man: Cruzando el Multiverso

Mejor la película fue animada: “The Boy and the Heron” (GKids/Toho) / Hayao Miyazaki y Toshio Suzuki.

06:48 Anuncian al ganador a la categoría “mejor guion original”, donde compitieron: Arthur Harari y Justine Triet, por Anatomía de una caída David Hemingson, por Los que se quedan Samy Burch, por Secretos de un escándalo Celine Song, por Vidas pasadas Josh Singer y Bradley Cooper, por Maestro

El ganador a mejor guion original: Justine Triet y Arthur Harari por “Anatomy of a Fall”.

6:50 presentación de Billie Eilish y Finneas interpretando What was I made for de Barbie en los Premio Óscar.

​06:53 Anuncian al ganador a la categoría “mejor guion adaptado”, donde compitieron: Cord Jefferson, por American Fiction Greta Gerwig y Noah Baumbach, por Barbie Christopher Nolan, por Oppenheimer Tony McNamara, por Pobres criaturas Jonathan Glazer, por La zona de interés

El ganador a “mejor guion adaptado” fue ‘American Fiction’.

“En vez de hacer una película de 200 millones hagan cincuenta de 4 millones”. - Cord Jefferson, ganador del Oscar a Mejor Guión Adaptado por American Fiction. ​07:05 Anuncian al ganador a la categoría “mejor maquillaje y peluquería”, donde compitieron: ​Mejor Maquillaje y Peluquería Golda Maestro Oppenheimer Pobres criaturas La sociedad de la nieve

El premio a mejor maquillaje y peinado fue para “Poor Things” / Nadia Stacey, Mark Coulier y Josh Weston.

​07:09 Anuncian al ganador a la categoría ​”mejor diseño de producción”, donde compitieron: Barbie Los asesinos de la luna Napoleón Oppenheimer Pobres criaturas

Mejor diseño de producción fue para: “Poor Things” / Shona Heath, James Price (diseño de producción), Szusza Mihalek (decoradora de set).

​07:14 Anuncian al ganador a la categoría ​”mejor diseño de vestuario”, donde compitieron: Barbie Los asesinos de la luna Napoleón Oppenheimer Pobres criaturas

El ganador a mejor diseño de vestuario fue “Poor Things” / Holly Waddington

POOR THINGS se lleva el Oscar a Mejor Vestuario, uno de los apartados más destacados de la película de Yorgos Lanthimos.



​07:23 Anuncian al ganador a la categoría ​”mejor película internacional”, donde compitieron: Reino Unido, La zona de interés Japón, Perfect Days España, La sociedad de la nieve Italia, Yo capitán Alemania, Sala de profesores

La mejor película extranjera fue: “The Zone of Interest” - Reino Unido (A24) / director: Jonathan Glazer.

​07:38 Anunciaron al ganador a la categoría ​”mejor actor de reparto”, donde compitieron: Sterling K. Brown, por American Fiction Robert De Niro, por Los asesinos de la luna Robert Downey Jr., por Oppenheimer Ryan Gosling, por Barbie Mark Ruffalo, por Pobres criaturas

Mejor actor de reparto fue: Robert Downey Jr. por “Oppenheimer”.

​07:50 Anunciaron al ganador a la categoría ​”mejores efectos visuales”, donde compitieron: The Creator Godzilla Minus One Guardianes de la galaxia Vol. 3 Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1 Napoleón

Los mejores efectos visuales fueron los de: “Godzilla: Minus One” (Toho)/ Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi y Tatsuji Nojima.

​07:53 Anunciaron al ganador a la categoría ​”mejor edición y montaje”, donde compitieron: Anatomía de una caída Los que se quedan Los asesinos de la luna Oppenheimer Pobres criaturas

La mejor edición fue la de: “Oppenheimer” / Jennifer Lame.

​08:04 Anunciaron al ganador a la categoría ​”mejor cortometraje documental”, donde compitieron: The Abcs of Book Banning The Barber of little rock Island in Between The Last Repair Shop Nai Nai & Wai Po

El mejor corto documental fue: “The Last Repair Shop” (L.A. Times Studios/Searchlight Pictures)/ Ben Proudfoot y Kris Bowers.

​08:07 Anunciaron al ganador a la categoría ​”mejor documental”, donde compitieron: Bobi Wine: The People’s President La memoria infinita Four Daughters To Kill a Tiger 20 días en Mariúpol

El mejor documental fue: “20 Days in Mariupol” (PBS) / Mstyslav Chernov, Michelle Mizner y Raney Aronson-Rath.

​08:15 Anunciaron al ganador a la categoría ​”mejor fotografía”, donde compitieron: El Conde Los asesinos de la luna Maestro Oppenheimer Pobres criaturas

El ganador a la categoría ​”mejor fotografía” fue Oppenheimer.

​08:20 Anunciaron al ganador a la categoría ​”mejor cortometraje”, donde compitieron: The After Invincible Knight of Fortune Red, White and Blue The Wonderful Story of Henry Sugar

El mejor corto live action: “The Wonderful Story of Henry Sugar” (Netflix)/ Wes Anderson y Steven Rales.

8:24: Becky G presentándose en los premios OSCAR 2024.

​08:26 Anunciaron al ganador a la categoría ​”mejor sonido”, donde compitieron: Oppenheimer Maestro La zona de interés The Creator Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1

El mejor sonido fue el de “The Zone of Interest” (A24)/ Tarn Willers y Johnnie Burn nominado por primera vez

8:30 Presentación de Ryan Gosling cantando “Im just Ken”.

​ 08:39 Anunciaron al ganador a la categoría ​”mejor Banda Sonora”, donde compitieron: Laura Karpman por American Fiction John Williams por Indiana Jones y el dial del destino Robbie Robertson por Los asesinos de la luna Ludwig Göransson por Oppenheimer Jerskin Fendrix por Pobres criaturas

La mejor Banda Sonora fue: Ludwig Göransson por Oppenheimer

08:42 Anunciaron al ganador a la categoría ​”mejor canción”, donde compitieron: It Never Went Away de American Symphony I’m Just Ken de Barbie What Was I Made For?, de Barbie Wahzhazhe (A Song For My People) de Killers of the Flower Moon The Fire Inside de ‘Flamin’ Hot: La historia de los Cheetos picantes

La mejor canción fue: “Barbie” / “What Was I Made For?” de Billie Eilish, Finneas O’Connell.

8:51 Homenaje a artistas fallecidos, por Mateo y Andrea Bocceli

08:55 Anunciaron al ganador a la categoría ​”mejor actor protagonista”, donde compitieron: Bradley Cooper, por Maestro Colman Domingo, por Rustin Paul Giamatti, por Los que se quedan Cillian Murphy, por Oppenheimer Jeffrey Wright, por American Fiction

El ganador a mejor actor protagonista fue: Cillian Murphy, por Oppenheimer

09:00 Anunciaron al ganador a la categoría ​”mejor director”, donde compitieron: Jonathan Glazer, por La zona de interés Yorgos Lanthimos, por Pobres criaturas Christopher Nolan, por Oppenheimer Martin Scorsese, por Los asesinos de la luna Justine Triet, por Anatomía de una caída

El ganador a mejor director fue: Christopher Nolan, por Oppenheimer