Con casi 12 años enseñando matemáticas y física a través de YouTube, Julio Ríos Gallego, conocido como ‘Julioprofe’, fue reconocido tras lograr un Récord Guinness con la clase del 7 de diciembre de 2020.

“¿Cómo las matemáticas se aplican en otras asignaturas?”, fue el título de la clase con el que el youtuber se ganó aún más la admiración de miles de seguidores, pues la clase fue vista por 213,586 internautas a la vez.

“Muy buenas tardes para todos los participantes en Recrea Academy. Me disculpan por favor si leo, como todo profesor he preparado mis clases. Tengo mis apuntes para hacerlo muy bien porque créanme que a esto le he puesto todo el cariño, todo el esmero para que salga muy bien”, comenzó diciendo en su video el profe.

El reconocimiento le fue entregado durante un evento de Recrea Academy promovido por la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, a quienes Julio agradeció por su apoyo.